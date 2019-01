Nem képes felfelé szállni a kéményből távozó füstgáz Miskolcon

Miért ennyire gyakoriak és súlyosak a szmogos helyzetek Miskolcon és környékén? A téma egyre inkább a közérdeklődés homlokterében van.

A helyzetet feszegető hivatalos kérdéseinkre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinetje válaszolt. E szerint „a levegőminőségi tervek tartalmi követelményeit a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23) Kormányrendelet határozza meg, a Sajó-völgye zónára vonatkozó levegőminőségi terv is ennek megfelelően készült el” – írták.

A legutóbbi hivatalos felülvizsgálatok során megállapították, hogy a Sajó-völgye levegőminőségi helyzetét elsősorban a lakossági tüzelés határozza meg. Az egész Magyarországot érintő medencehatás mellett a Sajó- völgye rendelkezik egy völgy hatással, ami azt jelenti, hogy adott meteorológiai viszonyok esetén (szélmentes idő, inverziós állapot, rendkívüli hideg) a keveredési magasság lecsökken. Ilyen meteorológiai viszonyok nagyon sűrűn előfordulnak a területen – ismerteti a hatóság.

A hatóság leírja: Az inverzió nagymértékben korlátozza a függőleges légmozgást, így a lakossági és egyéb tüzelő berendezések a kéményéből távozó por tartalmú füstgáz nem tud fölszállni, így a szálló por nem tud eltávozni a környezetből, annak koncentrációja – a tüzelő berendezések kibocsátása miatt – a meteorológiai viszonyok megváltozásáig növekszik.

A zóna szennyezettségi helyzetének kialakulásában a közlekedés jóval kisebb szerepet tölt be, az ipari kibocsátások még ennél is kisebbet. A „Fűts okosan! kampány” éppen azért került elindításra a Földművelésügyi Minisztérium által 2016-ban, mert a PM10 kibocsátásokhoz napjainkban már a lakossági fűtés járul hozzá legnagyobb mértékben és a települések levegőminőségét is ez a tevékenység határozza meg.

Egyelőre még nem ismert, hogy az Országos levegőterhelés-csökkentési program milyen mértékben érinti a jelenlegi levegő minőségi terveket, intézkedési programokat. A környezetvédelmi hatóság jelenleg vizsgálja a levegőminőségi terv újabb felülvizsgálatának módját, lehetőségét – annak időpontját, kapcsolódási pontjait, a várható intézkedéseket – a felülvizsgálat során betervezendő intézkedések pénzügyi forráslehetőségeivel együtt – áll a hatóság válaszában.

