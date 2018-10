Nem kell megvárni a beérést

Bár megjött a „nemszeretem idő”, a növényeink egy része még életképes maradt és termést hoz, ezek azonban már egyáltalán nem biztos, hogy be is érnek, ha csak nem kapunk még egy szép „vénasszonyok nyarát”. A jó idő elmúltával, vagy a növényünk elhalása miatt azonban könnyen a nyakunkon maradhat például zöld paradicsom, ami azonban egyáltalán nem baj.

Persze, aki régóta művel kertet és valamennyire is otthon van a savanyításban, annak nem újdonság, hogy a zöld paradicsomot akár magában, akár vegyes vágott savanyúság részeként is el lehet rakni. Sőt sokan szeretik és kifejezetten szednek zölden, hogy berakhassanak, már a nyár folyamán is. Bár van, aki nyersen is szívesen fogyasztja a zöld paradicsomot, azzal azért nem árt vigyázni, nagyobb mennyiségben. Magas ugyanis a csucsorfélékben (burgonya, padlizsán, paradicsom, paprika) megtalálható szolanintartalma, ami nagyobb mennyiségben többféle károsító hatást is kifejt a szervezetre. Ugyanakkor a paradicsom köztudottan utóérő, tehát, ha a zöld parcsikat mondjuk az ablakpárkányra tesszük a konyhában, vagy a szobában, ahol nap is éri és meleg is van, akkor jó eséllyel még beérik.

Ha mégis szeretnénk a zöld paradicsomot felhasználni, de savanyúságnak nem szeretjük, vagy már raktunk el éppen eleget, akkor jó ötlet lehet chutney-t, vagyis csatnit készíteni belőle. A csatni nem is lekvár, nem is mártás, afféle fűszeres szósz, ami elrakható, berakható befőttként is. Hazája Dél-Kelet-Ázsia, és a jó hír, hogy számtalan ízvilágban, szinte bármilyen zöldségből, vagy gyümölcsből készíthető. A felhasználási lehetősége is széles skálán mozog, akár önmagában fogyasztva, szendvicsek alapanyagának, húsok mellé, tésztákra, vagy főzésnél ízesítésnek is éppúgy megteszi.

ÉM-HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA