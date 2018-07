Nem jó egyedül barlangászni

„A barlangászásban a legfontosabb a felkészültség, ismeretekben, felszerelésben és fizikum tekintetében. Indulás előtt legyen információink a barlangról, ahová megyünk, hogy mekkora és milyen veszélyei lehetnek – magyarázta Fekete Zsombor, a Marcel Loubens Barlang­kutató Egyesület elnöke.

– Mi a leglényegesebb dolgokat megtanítjuk az alapfokú barlangász képzésünkön, ahová már tizennégy éves gyerekeket is várunk. Aki azt elvégzi, képessé válik rá, hogy kötéllel biztonságosan közlekedjen a föld alatt. Június 25-e a barlangok világnapja, amit nyílt nappal szoktunk ünnepelni. A Létrási-vizesbarlangba és a Láner Olivér-barlangba visszük le ilyenkor a látogatókat.”

Csapat és jó felszerelés

„Nagyon lényeges dolog, hogy az emberek ne egyedül menjenek barlangtúrára. A minimális létszám négy fő. Minden indulás előtt keressünk egy felszíni ügyeletest, aki tud róla, hogy hová mentünk és mikorra várható az érkezésünk. A barlangászáshoz megfelelő ruházat szükséges, ami kopás-, vízálló és közben melegen tart. A fejet minden esetben kobakkal kell védeni és készüljünk világítással, különösen fejlámpával. A kötelek minősége szintén életbevágóan fontos, indulás előtt ezt mindig ellenőrizni kell. A helyszínen pedig, mielőtt leszállunk a mélybe, veszélytelenítsük a helyszínt, ami a labilisabb kövek eltávolítását jelenti” – hívta föl a figyelmet Fekete Zsombor.

Védelem a hideg ellen

„A magyarországi barlangokban átlagosan tíz fok a hőmérséklet, de hidegebb időben ez öt fok alá is ­süllyedhet. Egyedül a termál barlangokban van melegebb. A kihűlés jelenti a legkomolyabb veszélyforrást, különösen, ha megsérül valaki. Ma már remek izolációs fóliákat árulnak erre a célra, amit a hegymászók is használnak. Thaiföldön a gyerekeknek éppen az volt a szerencséje, hogy a barlangban, ahol bent rekedtek, húsz fok körül volt az átlaghőmérséklet. Hazánkban nem jellemző, de külföldi barlangokban előfordulhat árvízveszély. Az erre utaló jelekre is jó odafigyelni. Ilyen lehet a falra tapadt törmelék, ágak és falevelek látványa, – hangsúlyozta.

DA

