„Nem jelentkezik senki, pedig öt-hat gyógyszerészt is fel tudnék venni”

Az egyik miskolci gyógyszertárban a betegek és vásárlók türelmét kérik azért, mert a szakemberhiány miatt nem tudnak minden ablaknál kiszolgálni. Az utóbbi években gyakran hallunk munkaerőhiányról, de patikában most találkoztunk ezzel először. Utánajártunk, vajon mi lehet ennek az oka. Kiderült, közre­játszik a szakasszisztensi képzés meghosszabbodása, a gyógyszertárak megszaporodása, és az is, hogy a gyógyszerészek sok más területen is el tudnak helyezkedni. Azt is megtudtuk: gyógyszerészekből országszerte hiány van, csak ott nem, ahol az egyetemen folyik gyógyszerészképzés. A patika tájékoztatója felkerült az egyik közösségi oldalra is, így országos hír lett belőle.

Sok a gyógyszertár, kevés a gyógyszerész

Kiderítettük: jó pár oka van a gyógyszerész- és szakgyógyszerész-­hiánynak.

„Tisztelt betegeink és vásárlóink! Elnézésüket és türelmüket kérjük, de sajnos nem tudunk több kiadóhelyet működtetni a kialakult szakdolgozói hiány miatt. Reméljük, minél hamarabb sikerül megoldanunk a problémát” – olvasható Miskolcon a Vásárcsarnok gyógyszertárban, mely a Búza téri piac épületében található. A kiírást egy vásárló, Juhász Hilda lefotózta, majd feltette a „Miskolcon láttam” Facebook-csoport oldalára. Csupán azért, mert kíváncsi volt az emberek véleményére. A gyógyszerészhiányból aztán országos hír lett, amit se Hilda, se a gyógyszertár vezetője nem gondolt.

Hónapokig nem jelentkezett senki a hirdetésre.” Kegyesné Dobos Eleonóra

Nem jelentkeznek

– Csak azért tettem ki a papírt, hogy a betegek nehogy azt gondolják, lustaság miatt nem szolgálunk ki minden ablaknál – fogalmazott Kegyesné Dobos Eleonóra, a patika vezetője. – Mert az igazság az, hogy jelenleg 5-6 szakasszisztenst vagy gyógyszerészt tudnánk felvenni, de senki nem jelentkezik a meghirdetett állásainkra. Pedig jó fizetést és szolgálati lakást is ígértünk. Gyógyszertári asszisztenseink ugyan vannak, de ők nem adhatnak ki receptre gyógyszert, már csak akkor, ha elvégezték a szakasszisztensi képzést is. Ennek azonban nehezedtek a feltételei, most már csak két év gyógyszertári gyakorlat után lehet megszerezni ezt a képesítést – sorolja a gondokat a gyógyszertár vezetője. Hozzáteszi: egy pár hónapig reménykedett, hátha lesznek jelentkezők az állásra, de hogy nem így lett, gondolta, kiteszi a tájékoztatót.

– Nemrég találkoztam egy rendezvényen más gyógyszertárak vezetőivel, akik ugyanerről a problémáról számoltak be. Kiderült, csak azokban a nagyvárosokban nincs gyógyszerészhiány, ahol folyik az egyetemen ilyen képzés. Miskolcon azonban nincs gyógyszerész szak, és ha valaki elmegy másik városba tanulni, akkor már nem szívesen jön ide vissza – osztotta meg tapasztalatait lapunkkal Kegyesné Dobos Eleonóra.

Több a patika

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyógyszerészkamara elnöke, dr. Nyíri László azonban nem látja olyan borúsan a helyzetet. Mint fogalmazott, soha nem volt túlkínálat gyógyszerészekből. Ez ugyanígy volt 25 évvel ezelőtt is, amikor ő kezdett el patikát működtetni. A problémához azonban hozzájárul, hogy 2006-ban a patikaliberalizáció miatt hirtelen megugrott a gyógyszertárak száma. Ennek az eredeti célja az lett volna, hogy jobb legyen a lakosság gyógyszer­ellátása. A valóságban azonban kisebb településeken és gyéren lakott helyeken nem szívesen nyitottak gyógyszertárakat, inkább a nagyobb városok forgalmasabb helyein, hiszen ez biztosította a patika tulajdonosának és dolgozóinak a megélhetését.

– 2006-ban Miskolcon 36 gyógyszertár volt, a liberalizáció miatt ez a szám 2011-re 50-re növekedett. Ekkor azonban szigorítottak a szabályokon, így van most a megyeszékhelyen 46 patika. A Búza téren is működik kettő, plusz a plázában még egy. A főutcán pedig egymást érik a gyógyszertárak.

A megyeszékhelyet 30 patika el tudná látni – jelezte az elnök. A szakemberhiány további okait kutatva elmondta: az egészségügy más területeire jellemző, hogy a dolgozók külföldre vándorolnak, de a gyógyszerészek esetében ez nem gyakori.

Ők viszont sok más területen el tudnak helyezkedni: gyógyszergyárakban, kutatásban és kórházi gyógyszerészként is. Ez utóbbi a béremelés miatt kedvelt állássá vált a gyógyszerészek körében – tette hozzá a kamarai elnök.

– Hegyi Erika –

