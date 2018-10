Nem járnak börtönévek az encsi szocpolos csalóknak

Megkönnyebbült sóhajokkal, mosolyogva hagyta el a tárgyalótermet az a 11 vádlott, aki megjelent a 83-ból az encsi szocpolos ügyként elhíresült csalássorozat másodfokú büntetőügyének határozathozatalán. Nem csoda, az egy évvel ezelőtt szintén a Miskolci Törvényszéken született elsőfokú határozathoz képest jelentősen enyhültek a büntetések, és egy-két vádlotton kívül senkinek nem kell börtönbe vonulnia.

Elsőfokon szigorúbb

Pedig a 2005-ben indult, és még 2009-ben is kifizetéssel járó ügyben több településen zajlott az összehangolt csalássorozat, amelynek során hatalmas összeggel károsították meg a költségvetést, és komplett családok éltek azokból a milliókból, amelyeket eredetileg házépítéshez nyújtott támogatásként a nagycsaládosoknak a Magyar Állam. Az ügy nagyobb, másfélszáz vádlottat felsorakoztató szála az Egri Törvényszéken van még folyamatban.

A 2013 nyarán megkezdődött „encsi szocpolos” büntetőper „bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények” miatt indult el. Az elsőfokú ítéletében 81 vádlottat a bíróság börtönbüntetésre ítélt, annak tartamát 1 év és 4 év között határozta meg. Az eljárásban közel 41 millió forint bűnügyi költség is felmerült, mely nagy részének megfizetésére a bíróság a vádlottakat kötelezte.

Csak két börtön

Ehhez képest a csütörtökön megszületett másodfokú verdikt szerint mindössze két vádlottnak kell börtönbe mennie, a többiek felfüggesztett börtönt, próbára bocsátást, közérdekű munkát kaptak, sőt 39 vádlott mindössze megrovásban részesült. Több vádlott esetén is csökkentették a bűnügyi költséget, amelyet ki kell fizetniük, így az eljárás költségéből az államnak több, mint 15 millióval kell kivennie a részét. Szinte mindenkit mentesítettek a mellékbüntetésként kiszabott közügyektől és foglalkozástól eltiltás alól, és többeket előzetesen mentesítettek is. Egy vádlott ellen első fokon megszüntették az eljárást, ezt most hatályon kívül helyezték és felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, míg egy vádlott ellen most megszüntették az eljárást, mivel időközben elhalálozott.

Dr. Pászti Attila, a háromtagú bírói tanácsot vezető bíró majd másfél órás szóbeli indoklásában többek között kifejtette: nem találták megalapozottnak az első fokú határozat minősítését, amely a bűnszövetséget állapította meg, így a mostani határozatban már a bűnsegédként kifejezés szerepelt, ami értelemszerűen enyhébb kategória. A vád nagyrészt költségvetési csalás büntette, vagy vétsége, különböző okirat és magánokirathoz kapcsolódó visszaélések, felbujtóként részvétel, illetve csalás volt. A jogkövetkezmények kiszabásakor figyelembe vették az elkövetett cselekmények számát, a valós részvételt, a vádlottak előéletét és az enyhítő körülményeket, hangzott el. Három vádlott védője fenntartotta a háromnapos gondolkodási időt, a többiek esetén jogerőre emelkedett az ítélet.

Mint arról többször beszámoltunk, az építési vállalkozó vádlottak rászoruló családokat kerestek meg a gyermekek után járó lakásépítési kedvezmény igénylése érdekében. Az igénylésekért cserébe a családoknak néhány százezer forintos összeget ajánlottak, illetve azt ígérték, hogy részükre lakást építenek. Az ígéretben bízva 44 vádlott igényelt 2,4 millió forint és 5,2 millió forint közötti támogatást anélkül, hogy arra jogosult lett volna. A támogatást igénylő vádlottak nagy része a szükséges önerővel nem rendelkezett, mások azért nem részesülhettek volna támogatásban, mert már korábban ingatlant szereztek.

Több településen

A hamis igényléseket legtöbbször a vállalkozók közreműködésével nyújtották be a pénzintézetekhez, majd a műszaki ellenőr vádlottak valótlanul leigazolták az egyes építési munkafázisok meglétét és megfelelőségét. A házak alacsony készültségi fokig épültek meg, nem voltak közművesítve, hiányzott belőlük a nyílászáró, de az is előfordult, hogy már megépült ingatlant építettek újra. Kizárólag azok az ingatlanok készültek el megfelelően, melyekbe maguk a vállalkozók és családjaik költöztek. Encs mellett Abaújkéren, Felsőgagyon, Forrón, Mérán, Hernádvécsén, Fájon, Hernádpetriben, Szalaszenden, Novajidrányban, Abaújdevecseren történtek csalások.

ÉM-HI

