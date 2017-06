Nem is kellett szerződést hosszabbítani a Sörfesztivált szervező céggel

A városháza közleményben reagált a Szeptemberfeszt Kft. szerdai bejelentésére, mely szerint sikerült megállapodniuk a helyi önkormányzattal, így idén is megrendezik a Miskolci Sörfesztivált. A polgármesteri hivatal arról tájékoztatta portálunkat, hogy idén nem is kellett külön megállapodnia az önkormányzatnak a szervezőkkel, hiszen még mindig érvénes az öt évvel ezelőtt kötött szerződés.

– A rendezvény teljes lebonyolítását, a fellépők kiválasztását így idén is a Szeptemberfeszt Kft. csapata végzi. Az önkormányzatnak az idén külön nem kellett megállapodnia a szervezőkkel, hiszen a rendező cég és a város között érvényes az öt évvel ezelőtt kötött szerződés a rendezési jogokra vonatkozóan. Az önkormányzat ennek megfelelően minden együttműködési vállalásának eleget tesz, és reméli, hogy a Szeptemberfeszt Kft., a korábbi színvonalhoz méltó programmal örvendezteti meg a VI. Miskolci Sörfesztiválra kilátogatókat. A rendezvény szervezéséhez sok sikert kívánunk! – zárul a városháza sajtóközleménye.

A Szeptemberfeszt Kft. szerdán a fesztivál hivatalos Facebook oldalán osztotta meg a hírt, hogy sikerült megállapodniuk a helyi önkormányzattal, így idén is megrendezik a Miskolci Sörfesztivált.

Kedves Barátaink! Sikerült megállapodnunk a miskolci önkormányzattal és szeptember 8-tól 10-ig idén is lesz MISKOLCI SÖRFESZTIVÁL. Show must go on!!! Hamarosan jönnek a részletek! Szép napot nektek” – írták a bejegyzésben a szervezők.