Nem intik csendre a diákokat Sajóbábonyban

Az ajtóban Szűcs Miklósné – a gyerekeknek csak Kitti néni – az iskola igazgatónője fogadott a Csillag nevezetű labrador leányzó társaságában, aki segítőkutyahámban pompázott. Jelenlétének – nagy állatbarát lévén – őszintén megörültem, de kissé meg is lepődtem, majd mindezt a rendhagyó tanítási nap számlájára írtam.

A legragyogóbb Csillag

Később kiderült, hogy Csillag jelenléte az iskolában mindennapos, mert gazdája maga az igazgató asszony, aki másfél évvel ezelőtt Debrecenben – az Aura Segítő Kutya Alapítványnál, Nagy Lajos tanítványaként – habilitációs kutyakiképző lett. A labradort is mentora segítségével választotta és képezte ki, a kutyus elsőre sikeresen levizsgázott, a sajóbábonyi iskolába már együtt érkeztek.

– Csillag, akinek édesapja, Péntek az ország első és leghíresebb epilepsziaroham-jelző kutyája, egész nap itt van velem az iskolában. Magatartási problémákat vagy konfliktust kezel, szorongást old és rengeteg dologban segít – tudtuk meg Szűcs Miklósnétól, akinek mondhatni küldetése a hátrányos helyzetű emberek képviselete és segítése, és diákjait is erre tanítja.

© Fotó: Novák Krisztina

– Az iskolánk speciális intézmény, hiszen alapító okirata tartalmazza, hogy integráltan, tehát a szellemileg és testileg teljesen egészséges gyerekekkel együtt tanulhatnak a sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos, diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás és magatartászavaros gyermekek. Jelenleg összesen százharminc diákunk van, ebből nyolc-kilenc a sajátos nevelési igényű gyermek – informált az igazgatónő. – Merünk nagyot álmodni, szeretnénk az alapító okiratba bevenni a hallássérült, a látássérült és a mozgássérült gyermekeket is, nyilván azok után, hogy megvalósítjuk az iskola teljes körű akadálymentesítését. Hiszem azt, hogy ha egy ilyen gyermek része a közösségnek, abból mindkét fél csak pozitív értelemben profitál.

Nagyon „más” tanítási nap

Az érzékenyítő napon a diákok – a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének segítségével – kipróbálhatták, hogyan lehet bekötött szemmel és fehér bottal közlekedni, illetve megtapasztalhatták, hogy a látás képessége nélkül mennyivel nehezebb a legegyszerűbb feladatok elvégzése: legyen szó csak a cipőfűző megkötéséről. A Látás-Mód Alapítvány munkatársai a tornateremben játékosan, egy nagy csörgő labda segítségével prezentálták – a szintén bekötött szemű gyermekeknek – milyen érzés, ha a hallásukra támaszkodva kell boldogulniuk a világban.

© Fotó: Novák Krisztina

A tolószékkel való közlekedést a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesületének képviselői mutatták be, majd a nebulók is kipróbálhatták magukat egy rögtönzött szlalompályán, sőt egy speciális rámpán is. Később a tornateremben egy barátságos kosárlabdameccsen folytatták a barátkozást.

– Remélem, hogy ennek a napnak lesz még folytatása, hiszen valljuk be, egy délelőtt után nem leszünk hirtelen érzékenyek. Bízom viszont abban, hogy egy ilyen rendezvény után a gyerekek oda mernek majd menni a mássággal rendelkező emberekhez, hogy felkínálják a segítségüket – mesélte Szűcs Miklósné.

NK

VISSZA A KEZDŐOLDALRA