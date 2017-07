Nem hét közben jól edző, hanem hétvégén eredményes

A labdarúgó NB III Keleti csoportjának megnyerésével jogot szerzett arra a Kazincbarcikai SC labdarúgócsapata, hogy a 2017/2018-as szezonban a honi második vonalban, az NB II-ben induljon. A gárda új vezetőedzője a nyáron az a Vitelki Zoltán lett, aki legutóbb a DVTK utánpótlásában dolgozott, de 7 meccsen már ült a Diósgyőr NB I-es alakulatának kispadján is, beugróként.

– Természetesen van különbség aközött, hogy azonnal, gyorsan be kell szállni valaki után és a között, hogy egy felkészülési szakasz elején bizalmat kaptam, és hetekig dolgozhattam a játékosokkal, hiszen volt bőven idő. Ezen idő alatt én szabhattam meg az elveket, amit elvárok, a munka pontos menetét, továbbá, hogy a próbajátékosok közül kik tudnak nekünk segíteni és kik nem – mondta a pro-licences képzésre felvételt nyert szakvezető.

Közös hullámhosszon

A korábbi futballistát arról is kérdeztük, számít-e az edzések, egyebek tekintetében, hogy míg Diósgyőrben fiatalok voltak a kezei alatt, addig Kazincbarcikán már rutinosabb labdarúgók.

– Alapdolgokban nem csináltam semmit másképpen, nem kezeltem és kezelem másként a játékosokat, de valóban: itt egy felnőtt csapatról van szó, korukból adódóan tapasztaltabb labdarúgókról, keretünk jó pár tagja NB I-es rutinnal is rendelkezik, márpedig ezt kamatoztatni kellett és kell a továbbiakban is – tette hozzá Vitelki Zoltán, akit az öltözői hangulatról is kérdeztünk. – Szerintem erre nincs panasz, én mindig is ügyeltem arra, hogy az öltözői légkör megfelelő legyen, hogy jó kapcsolat alakuljon ki a játékosok között, hogy jóban-rosszban kiálljanak egymás mellett. Ez alap. Az szintén fontos, hogy a futballisták és a stáb közös hullámhosszon legyenek. Olyan edzőnek tartom magam, akinél van az a helyzet, amikor kell a megfelelő távolságtartás, de van olyan is, amikor ez nem szükséges, mert nem ez a célravezető. Nem vagyok szívbajos, ha bizonyos döntéseket meg kell hozni a csapat eredményességének az érdekében…

Egyedül nem tud

A Barcikán egykoron futballozó volt középpályás a KBSC stílusáról így beszélt.

– A stabilitás talán a legfontosabb, ez az egyik kulcsa az önbizalomnak – árulta el Vitelki Zoltán. – Nekünk minden szituációban erre kell törekedni, emellett tudatosan kell játszanunk, határozottan védekezve, viszont egyúttal bátran támadva. Remélem, sikerült vagy sikerül átültetni a játékosokba a felfogásomat, a filozófiámat, és közösen majd minél hamarabb elmondhatjuk magunkról, hogy elvégeztük a feladatunkat, sikerült kivívnunk a bennmaradást. Hangsúlyozom, nem szeretnénk mindezt az utolsó pillanatra hagyni, el akarjuk kerülni a felesleges stresszhelyzeteket. Úgy gondolom, olyan keret állt össze, amely alkalmas ezen cél elérésére, ezúton is szeretném megköszönni az igazolások terén elvégzett hatalmas munkáját Kádár Zsolt sportigazgatónak és Csákány Csaba technikai vezetőnek, illetőleg a stábtagok nekem nyújtott támogatását. A játékosokat csak dicsérni tudom azért, amiért tisztességesen elvégezték a felkészülést, de mi nem egy hét közben jól edző csapat akarunk lenni, hanem egy hétvégén eredményes csapat.

Bizonyára szeretne megfelelni egyrészt a klub, másrészt a saját maga elvárásainak… – vetettük fel a barcikaiak trénerének.

– Hogyne, egy futballedzőtől vár eredményt a klubja, a közvetlen környezete, a külvilág, és persze saját maga is igyekszik mindent megtenni azért, hogy minél sikeresebb legyen – felelte Vitelki Zoltán. – Az biztos, hogy én egyedül nem tudok eredményes lenni, csak együtt a játékosokkal, tehát kölcsönösen támaszkodnunk kell egymásra. Aki ismer, tudja, maximalista vagyok, viszont nem szeretek a „világba” ígérgetni, helyezésekkel dobálózni, ám azt hiszem, hogy a csapat maximálisan ki tudja hozni magából azt, ami benne van.

Az észak-borsodiak kerete egyelőre nem tekinthető véglegesnek, hiszen az átigazolási szezon még tart. Ugyancsak a csapathoz kapcsolódik, hogy a KBSC-nek jelenleg egyik pályája sem alkalmas NB II-es találkozó megrendezésére, így az együttes egy ideig Tiszaújvárosban játssza hazai találkozóit.

Játékosszavak

Takács Péter, a KBSC középpályása, aki legutóbb Cegléden játszott a Békéscsaba játékosaként, és aki eddig 126 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, így nyilatkozott:

– Volt ajánlatom az első osztályból is, de úgy éreztem, az a legjobb, ha itthon maradok, Borsodban, Miskolchoz közel. Csapatként az az elsődleges célunk, hogy vívjuk ki a bennmaradást, míg az egyéni célom az, hogy váljak vezéregyéniséggé a KBSC-ben. Természetesen vannak még titkos tervek, elképzelések, de ezt, ezeket egyelőre szeretném megtartani magamnak.

