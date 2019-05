Nem gyógyítható az asztma, de jól kezelhető

Valóban nő az asztmás betegek száma? Erről kérdeztük dr. Csánky Esztert, a B.-A.-Z. megyei kórház Semmelweis-tagkórház tüdőosztályának vezető főorvosát.

– Jelen pillanatban a világon 300 millió asztmás beteget tartanak nyilván – mondja dr. Csánky Eszter. – Ez nem egészen pontos adat, hiszen sokan nem kerülnek be a nyilvántartásba, mert nem jutnak el szakorvosig. Magyarországon van egy nagyon jól működő tüdőgyógyász-hálózat, amely nagyon tisztességesen számon tartja az asztmás betegeket. Hazánkban 300 ezerre tehető ezen betegek száma. Erre a számra is azt lehet mondani, hogy a jól működő hálózat ellenére, lehet hogy mi sem látunk minden beteget. A nyilvántartott asztmás betegek közül mintegy 200 ezren allergiás betegek. Ki tudjuk mutatni azt a pollent, fűfélét amire allergiások, és ez okozza a megbetegedésüket. A maradék 100 ezer beteg nem az allergiának köszönhetően lett asztmás.

Gyerekkori asztma

A vezető főorvos szerint vannak súlyos, középsúlyos és enyhébb lefolyású asztmások. A statisztikai adatok szerint hazánkban összesen 4700-an vannak, akiknek súlyos az állapotuk. Ezen betegek jelentős része az allergiás asztmások közül kerül ki. 10 éve rendelkezésünkre állnak olyan gyógyszerek, amelyekkel a súlyos asztmát lényegesen hatékonyabban lehet kezelni. Ezek nagyon innovatív gyógyszerek.

– Jelen tudásunk szerint azt mondjuk, az asztma nem gyógyítható. Tehát ha valaki gyermekkorában asztmás, asztmás lesz felnőttkorban is, hiszen a hörgők képessége megmarad, még ha tüneteket bizonyos időszakokban nem is okoz. Ha egy gyermekre azt mondjuk, hogy kinőtte az asztmáját, az nem is volt az, mert a későbbi felnőttkorban mint enyhe asztmás meg fog jelenni. Gyermekkorban az asztmás tünetek megjelenése nagyon gyakran vírusinfekciók után vagy bakteriális fertőzés után jelenik meg. A nehéz légzés, a sípolás, a fulladás, köhögés, köpetürítés, és hogy ezek a vírus vagy bakteriális fertőzéshez kapcsolódnak-e, vagy az asztmának a megjelenése, ennek megállapítása nagy nehézséget jelent – mondja dr. Csánky Eszter.

A főorvos még elmondta, az asztma jellegzetes tünetei a fulladás, nehéz légzés, sípolás, köhögés és a mellkas úgynevezett diszkomfort érzése, kellemetlen mellkasi fájdalom, nyomásérzés. Ezeknek a tüneteknek a kombinációja minden asztmásnál előfordul. Nem jelentkezik mindenkinél az összes tünet, de valamelyik igen. Fontos tünet, hogy rohamszerű nehéz légzése lesz a betegnek, nem bírják a terhelést, illetve a terhelésre fulladás lesz a válasz. Ha a beteg használja a gyógyszereit, készítményeit, akkor kifejezetten ajánlott a sport, az edzés. Sőt, azt mondja a szakma, hogy nem kell felmenteni az asztmás gyereket a testnevelés alól.

Nem fontos az asztmás betegnek mindenáron gyógyszert szedni. Nagyon jó inhalációs készítmények, pumpák állnak rendelkezésre. Sokan a belégző készülékekre nem úgy tekintenek mint gyógyszerre, pedig az ugyanazt a hatást eredményezi. Az asztma nem gyógyítható betegség, de kezelhető. Az asztmás betegnek élete végéig gyógyszert kell szednie vagy belégző készüléket használni.

ÉM-BTE

