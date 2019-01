A népművészetet nem gúzsba kötve kell mutogatni

A Sajómenti Népművészeti Egyesületet jutalmazták idén Kazincbarcika legnagyobb kulturális elismerésével, a Barcikart-díjjal január 22-én, a magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepségen az Egressy Béni Művelődési Központban. Gór Mihállyal, az egyesület elnökével beszélgettünk.

Fontos a városnak az érték, amit teremtünk vagy teremteni igyekszünk.” Gór Mihály

A Barcikart-díjat még 2007-ben alapította a kazincbarcikai önkormányzat, és azt minden évben egyszer, a városban élő és alkotó, a városhoz kötődő személynek vagy közösségnek adományozzák a művészetek, a kulturális élet területén kiemelkedő tevékenységéért. Ezt az elismerést tudhatja magáénak a többségében helyi népművészekből álló csoport, pontosabban ezt is.

– 2017-ben ugyancsak a magyar kultúra napján kaptuk meg ennek a kistestvérét, a Kazincbarcika Közművelődéséért Civil Díjat. Megtiszteltetés számunkra mindkét díj Kazincbarcikától, és persze mindenképpen egyfajta elismerése annak, hogy jó az út, amin járunk. Jólesik, hogy odafigyelnek ránk, és fontos a városnak az érték, amit teremtünk vagy teremteni igyekszünk – mondta el lapunknak a díjátadót követően Gór Mihály, az egyesület elnöke.

A Sajómenti Népművészeti Egyesület 2006-ban tizen­nyolc fő részvételével alakult meg, és – bár működésük során az ország számos pontján megfordulnak – a mai napig szorosan kötődnek Kazincbarcikához.

„A város kulturális életében az első pillanattól aktívan jelen vagyunk, illetve rengeteg programot szervezünk gyerekek számára. Olyannyira, hogy a létrejöttünk is hozzájuk kapcsolódik, hiszen a Gyermek Háza-Kézművesház korábbi, újkazinci székházában, a ház munkatársai és néhány, a kézművesség és a népművészet iránt elkötelezett ember hívta életre az egyesületet.”

– Az első elnök Neszádeli Gyula, akkoriban a kézművesház vezetője is volt – folytatja Gór Mihály. Az egyesület már a kezdeti időszakban is szervezett kézművestáborokat a gyermekek számára, de jelentős szerepük volt Barcika egyik fontos népművészeti rendezvényének, a Kolorfolk – Szüreti vigalomnak (az első időszakban még Teréz-napi vásárnak hívták a programot és nem a belvárosban, hanem az Újkazincon, a Dózsa György Általános Iskola mellett rendezték meg – a szerző) a létrehozásában.

„A későbbiekben, Ezenwa Katalin és jómagam elnöksége idején is tovább vittük a megkezdett munkát. Hosszú évek óta kiállításokkal, kézműves vásárokkal, mesterségbemutatókkal és a gyermekek részére tartott játszóházi foglalkozásokkal veszünk részt Kazincbarcika minden jelentős rendezvényén, továbbá a térség számos településén, így például Aggteleken, Berentén, Putnokon, Szendrőben vagy éppen Sajószentpéteren is visszatérő vendégek vagyunk.”

A Sajómenti Népművészeti Egyesület tagjai manapság harmincegy művészeti ágat képviselnek, és a több mint hetvenfős tagságból öt fő rendelkezik Népi Iparművész – a Népművészet Mestere, egy fő Zilahy György-díjas Népi Iparművész – a Népművészet Ifjú Mestere, és egy-egy fő az Év Ifjú Mestere, valamint a Népi Iparművész címmel. Bár tagjaik túlnyomórésze a régióhoz kötődik, de Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is csatlakoztak hozzájuk népművészek.

Jó kapcsolatokat ápolnak

„Jó kapcsolatokat ápolunk a térség több egyesületével, így a miskolci Fügedi Márta, a mezőkövesdi Matyó és a tállyai Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületével is. Továbbá egyesületünk tagja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének (NESZ), ezáltal országszerte egyre több pályázaton, kézműves vásáron, kiállításon, hagyományőrző rendezvényen veszünk részt, melyek közül kiemelkedik az évente a Budavári Palotában megrendezett Mesterségek Ünnepe” – tette hozzá az elnök.

Gór Mihály elmondása szerint már a 2019-es évre is több felkérés érkezett a Sajómenti Népművészeti Egyesület részére, különböző rendezvényeken való részvételre. „Bár az éves programtervünk még csak most fog elkészülni, de már most számtalan meghívásunk, felkérésünk van. Ezeknek, ahogyan eddig is, mindenképpen szeretnénk megfelelni, és magától értetődő az is, hogy mint az előző években, idén is részt kívánunk venni Kazincbarcika város programjain. Továbbá a Mesterségek Ünnepére is elkezdődött a készülődés, mivel a NESZ tagszervezeteinek múlt év őszi döntése alapján a részt vevő egyesületek számára biztosított helynek az ötven százalékán mesterségbemutatókat és műhelyeket kell működtetni, a másik százalékán lehet majd csak árusítani. Ez a változás mindenképp kihívást jelent számunkra. Az erre való felkészülést nem lehet elég korán kezdeni.”

Folyamatosan fejlődnek

Az egyesület a csatlakozott alkotók érdekeinek védelme mellett a szakmai tudásuk növelését is fontos célként tűzte ki az alapszabályában. Ennek érdekében folyamatosan szerveznek továbbképzéseket. Többek között közel két éve működik varróklubjuk, melynek köszönhetően a különböző néprajzi tájegységek népművészeti motívumaival ismerkednek meg az érdeklődő tagok. Gór Mihály elmondása szerint nem is eredménytelenül, hiszen egyre több tag ad be zsűrizésre, különböző hímzett terítőket, használati tárgyakat.

„Továbbra is fontos célunk a tömegek ízlésének formálása, a népi kultúra terjesztése a kézműves mesterségek megismertetése, oktatása. Ez minden napra elég feladatot ad számunkra. Vallom, valljuk, hogy a népművészetet nem gúzsba kötve kell mutogatni, hanem hagyni kell virágozni és a gyümölcsét naponta ízlelni. Erre szeretnénk megtanítani a lehető legtöbb embert.”

Tajthy Ákos

