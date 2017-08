Nem fogták ki a halakat, jótékonyság lett a díjból Ózdon

A tavalyi sikeres debütálás után, idén második alkalommal rendezték meg a „Fogja ki az aranyhalat” elnevezésű horgászversenyt. Az ózdi Csónakázó-tó partján majd harmincan gyűltek össze, hogy a szervezők által megjelölt pontyokat megkíséreljék kifogni. A „halvadászat” nyolc órán keresztül tartott, de – az egy évvel ezelőttivel ellentétben – a háromból egy sem akadt horogra, így az összegyűjtött pénzdíj a kalapban maradt, pontosabban jótékony célra fordították.

Idén nagyon szurkoltunk a halaknak, hogy jól bújjanak el.” Mátyási József

Többen segítettek

A versennyel kapcsolatban Bakk Tamás főszervező elmondta: az elmúlt hónapokban anyagi nehézségekbe ütközött a munkája, de magánemberként Riz Gábor országgyűlési képviselő, valamint az ózdi testület több tagja is segítő kezet nyújtott, így meg tudták tartani a különleges horgászversenyt. Ráadásul a felajánlott összeg is jó helyre került, hiszen százezer forintot az Almási Balogh Pál Kórház részére, ötvenezret a Mozgáskorlátozottak Ózdi Egyesületének, huszonötezret pedig az ózdi Átmeneti Szállás vezetőjének nyújtottak át.

– Egy évvel ezelőtt pont azt a halat emelték ki a vízből, amelynek az összegét ellenkező esetben mi kaptuk volna meg – mondta mosolyogva Mátyási József, a Mozgáskorlátozottak Ózdi Egyesületének a vezetője. – Éppen ezért idén nagyon szurkoltunk a halaknak, hogy jól bújjanak el a horgászok elől. Nagyon köszönjük Bakk Tamásnak, hogy ismét gondolt ránk. Ez a pénz is nagyon jól jön, mert az esztendő hátralévő hónapjaiban számos rendezvényre utazunk, amit így könnyebben meg tudunk valósítani.

Öröm, ha görbül

Bakk Tamás örömét fejezte ki, hogy idén is folytatni tudták a hagyományt, hiszen a versenyzők és a közönség is kedveli ezt a különleges programot.

– Sokaknak az is örömet okoz, ha görbül a bot, de a mi versenyünkön ekkor még nem lehet tudni, hogy mennyit ér a megakasztott hal – folytatta Bakk Tamás. – Idén is volt kapás, de a megjelölt halakat ezúttal senkinek nem sikerült kifognia. Ugyanakkor jó érzés volt jótékony célra fordítani ezt a pénzt, hiszen láttam, hogy az intézményeknek ez az összeg is milyen sokat jelent. Bízom benne, hogy jövőre is meg tudjuk rendezni a versenyt, és még többen az ügy mellé állnak.

