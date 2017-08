Nem estek ki, de mégsem vállalták a megyei III-at

A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságán elkészültek a labdarúgó megyei III. osztály csoportbeosztásai, és a múlt héten a ligaértekezletet is megtartották. Az új szezon több változással indul, az egyik, hogy az eddigi öt csoport helyett csupán négyben startolnak el a küzdelmek, az Encsi csoport ugyanis megszűnt.

Lesz, akinek sokat

– Az Encsi csoportban csupán öt csapattal fejeződött az előző évad, és abból a körzetből mindössze négy egyesület nevezett a következő bajnokságra – sorolta Sajti Viktor megyei igazgató. – A versenybizottság ennek ismeretében úgy döntött: mivel azt szerette volna, ha csoportonként legalább tíz csapat alkotja a mezőnyt, így az Encs környéki jelentkezőket más csoportokba sorolta be. Természetesen igyekeztünk maximálisan figyelembe venni a földrajzi elhelyezkedést.

Ennek köszönhetően, ennek ellenére kialakultak olyan beosztások, melyben bizony 100 kilométernél is többet kell oda-vissza utaznia egy klubnak, extrém példa a Ricse–Keresztéte viszonylat a maga 230 kilométerével.

Korábban nagy gond volt a résztvevők számára, hogy utánpótlásgárdát is kellett indítani, amit az alacsony gyereklétszám miatt sok település nem tudott elvállalni – így nem vettek részt a megyei III-as bajnokságban. Most azonban ezen a területen is változás állt be.

Tizennégy klub

– Valóban, a következő szezonban már nem kötelező kiállítani utánpótláscsapatot, nem volt feltétele az indulásnak – közölte Sajti Viktor. – A nevezők között 14 olyan klub volt, amely ezt vállalta, őket területi alapon két hétcsapatos csoportba osztottuk, mindenkinek lesz 18 mérkőzése a bajnokságban, kilenc ősszel, kilenc pedig tavasszal.

A névsorban olyan egyesület is felbukkant, amely nem esett ki a megyei II. osztályból…

– Az előző pontvadászatban Bodroghalom felnőttegyüttese a hetedik helyen végzett a Keleti csoportban, azonban jelezték, hogy ifjúsági csapatukból sokan eligazoltak, vagyis a másodosztályban emiatt nem vállalják a részvételt – tette hozzá Sajti Viktor. – Füzér és Hollóháza összefogott, közös csapattal állnak ki a szezonra, Hollóháza néven, az ősszel Füzéren játszanák a hazai meccseiket, míg a tavasszal Hollóházán.

ÉM-MI

Megyei III-as csoportbeosztások

Miskolc csoport (10): Abaújkér, Alsóvadász, Bükkszentkereszt, Golop, Köröm, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Sajólád, Taktaszada.

Dél-Borsod csoport (10): Borsodivánka, Bükkábrányi Bányász, Hejőszalonta, Mályi, Mezőnyárád, Sajóörös, Szakáld, Szentistván, Szomolya, Tiszabábolna.

Zemplén csoport (12): Bodroghalom, Bodrogolaszi, Hercegkút, Hernádvécse, Hollóháza, Keresztéte, Kovácsvágás, Makkoshotyka, Olaszliszka, Ricse, Sátoraljaújhely, Vilmány.

Kazincbarcika csoport(13): Borsodszentgyörgy, Felsőtelekes, Hangony, Hódoscsépány, Izsófalva, Jákfalva, Kurityán, Martonyi, Nagybarca, Sajókaza, Trizs, Zádorfalva, Zubogy.

