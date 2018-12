Nem értik a futárok, miért lettek kitiltva a miskolci sétálóról

Egyáltalán nem hajthatnak be november 22-e óta a futárszolgálatok autói a Széchenyi utcára, ami igencsak megnehezíti az életünket, ugyanis sok üzlet veszi igénybe a szolgáltatást – panaszolta munkatársunknak több belvárosi üzlet vezetője.

– „A cégek munkatársait egyik napról a másikra állították kész tények elé az önkormányzati rendészet munkatársai, nem igazán tudjuk mire vélni ezt!”

Vélhetően a másik fél – mármint a futárok – egyik képviselője keresett meg minket a Borsod Online-on keresztül. Levelében a neve elhallgatását kérő férfi úgy fogalmazott, nem értik, miért szúrtak ki velük.

– „A sétálóutcára csak a szolgáltatók és a Magyar Posta autói hajthatnak be sárga villogóval, pedig korábban azok a futárszolgálati kocsik is bemehettek, amelyeknek volt villogója. Most kintről cipelhetjük be az árut, de sokszor napi negyven címünk is van a Széchenyin!”

Súlyos csomagok

A szállítmányok közt pedig van 40-50, vagy a 140 kilós csomag is, sőt, van olyan vállalkozás, aki raklappal rendel több száz kiló fénymásoló papírt.

– „Ugyanazt a tevékenységet végezzük, mint a posta! Miért tesznek különbséget?” – fakadt ki levele végén az olvasónk, akinek észrevételét az önkormányzathoz is eljuttattuk, választ várva.

A városházi szóvivő válaszából úgy tűnik, hogy az önkormányzat – a korábbi tendenciákat követve – a futárszolgálatok sétálóutcai jelenlétét is tisztába kívánja tenni.

– Azzal nem mondok újat, hogy a sétálóövezetbe a vonatkozó rendelet értelmében csak a városháza által kiállított engedély birtokában, vagy a KRESZ-ben meghatározott, jogszerűen felszerelt és alkalmazott figyelmeztetőjelzés használatával lehet behajtani. A polgármesteri hivatal ellenőrizheti, hogy a megkülönböztető jelzést a behajtó jogszerűen alkalmazza-e. A városháza a szállítmányozó cégekkel közvetlenül egyeztet majd a behajtás feltételeiről – tette hozzá Szabó Máté.

ÉM-TÁ

