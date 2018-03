„Nem értem be a munkahelyemre” – Belassult a közlekedés Miskolcon

– Felháborító – kezdi beszámolóját egy miskolci olvasónk, Kerekes László. Hétfőn reggel 7 óra 10 perckor indultam Diósgyőrből a belvárosi munkahelyemre autóval, de elkéstem, mert nem sikerült 8 órára beérnem. Az utak ugyanis végig havasak, jegesek voltak, mintha nem is takarítottak volna arrafelé.

Az Újgyőri főtértől a stadionig állt a kocsisor, lépésben lehetett csak haladni.”

A déli tehermenetesítőn sem volt jobb a helyzet. Ott már kicsit gyorsult a forgalom, de ugyanolyan havasak, jegesek és csúszósak voltak az utak, mint feljebb. Nem értem, legalább a főutat miért nem takarították le vasárnap este vagy hétfőn hajnalban – kérdezi olvasónk, hozzátéve: még szerencse, hogy reggel nem volt fontos tárgyalása, mert így a késés miatt nem történt különösebb baj, csak annyi, hogy délután tovább kellett bent maradnia munkahelyén, mert le kellett dolgoznia a hiányzó perceket.

Mint a hegyekben

Igencsak meglepődött a Bükkszentkereszten lakó Budai Éva, amikor autóval leért Miskolc határához, és azt tapasztalta, hogy az utak ugyanolyan havasak és jegesek, mint a hegyekben.

– Bükkszentkereszttől is végig havas volt az út, ezért szép lassan, de le lehetett jönni. Van egy szakasz, ahol a Szinva kiöntött, a víz az úton folyik, itt figyelni kellett. Azt hittük, Miskolcon már letisztított utakon közlekedünk majd, de nem így lett.

A városban ugyanolyan útviszonyok fogadtak minket, mint a hegyekben. Útközben egyetlen egy hótoló autót sem láttam, de ugyanezt mesélték a munkatársaim is.”

Nem értem, hogy miért nem készültek fel az illetékesek a havazásra, ha azt a meteorológusok jó előre jelezték, és a hírek szerint már az ősszel biztosított volt a szóróanyag és a géppark a téli síktalanításhoz – háborog Éva.

Több olvasónk arra panaszkodott, tegnap reggel gyalog sem volt könnyű közlekedni a belvárosban. Szinte mindenütt jeges járdaszakaszok fogadták őket. Például a Centrum áruháztól a Búza téri aluljáróig jégen csúszkáltak az emberek.

Hó és szél

Megkérdeztük a Városgazda Kft.-t, vajon hétfőn reggel miért havas és jeges utak fogadták az embereket. A következő választ kaptuk:

„Miskolcon a rendkívüli márciusi havazás ellenére a közösségi közlekedésben nincsenek nagyobb fenn­akadások, pár perces késések fordultak csak elő. A lehullott hó mennyisége és az erős szél miatt azonban a hóeltakarítás kevésbé volt hatékony. A szombat esti havazás kezdete óta megállás nélkül dolgozik a Hóügyelet. Hétvégén 11 munkagép és 6 szóróautó igyekezett megtisztítani a közösségi közlekedéssel érintett főutakat, de – a folyamatos erős szél és a hideg miatt – még hétfő reggel is téliesek voltak a miskolci útviszonyok. A Hóügyelet gépekkel és kézi hóeltakarítással is igyekszik javítani a helyzeten, látványos eredményt keddi napra ígérnek a szakemberek, amelyhez a szél gyengülése is hozzájárul.”

Vasárnap még voltak olyan települések is, amelyeket elzárt a hó a világtól. Hétfő este lapzártánk idején megyénkben már csak egyetlen egy járhatatlan és lezárt út szerepelt a rendőrség honlapján.

Gesztely és Újharangod között a 3605. számú út járhatatlan, itt a személy- és vagyonbiztonság megóvása érdekében folyamatos a rendőri jelenlét.

ÉM-HE

