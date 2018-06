Nem érdemes babrálni a közlekedési táblákat

Időről időre találkozhatunk elforgatott, megrongált KRESZ-táblákkal, sőt akár jelzőlámpákkal városszerte. A jelek szerint sokan tartják ezt jó heccnek, pedig egyáltalán nem az, és nem csak azért, mert a helyreállítás az út fenntartójának pénzbe kerül.

Miskolcon az önkormányzati tulajdonú és kezelésű közutakat a Városgazda üzemelteti. A témával kapcsolatban Pásztor Imre, a polgármesteri hivatal vállalati és projektkommunikációs vezetője elmondta, a cég útellenőri szolgálatot működtet, mely a napi ellenőrzési feladatai során észlelt közlekedési táblákat ért rongálásokat, a hiányosságokat felméri.

– Abban az esetben, ha olyan rongálódást vagy szándékos rongálást tapasztalnak az útellenőrök, amely a közlekedés biztonságát fokozottan veszélyezteti, azonnal intézkednek a balesetveszély megszüntetése érdekében.

Jelentsük be!

Ugyanez a helyzet a jelzőlámpáknál, a Városgazda minden esetben az üzemeltetőt értesíti, aki a lehető leghamarabb elvégzi a hibaelhárítást. Fontos kiemelni azt is, hogy a szándékos rongálás akár a közúti veszélyeztetés fogalmát is kimerítheti – mondta a kommunikációs vezető, aki hozzátette, a helyreállítást az azt észlelők is gyorsíthatják a rongálások bejelentésével.

Dobi Tamás, a megyei rend­őr-főkapitányság sajtóreferense is úgy fogalmazott, nem érdemes ezzel szórakozni, hiszen akár súlyos következményekkel is járhat a „móka”.

– Ha rendőr észleli a cselekményt, vagy bejelentés érkezik, és az elkövetőt tetten érik, akkor előállítják és elszámoltatják. A tájékoztatást adó közlekedési táblák megrongálása, eltulajdonítása nem tartozik a bűncselekményi körbe, így ezekben az esetekben a rend­őrség szabálysértési eljárást kezdeményez. Szélsőséges esetben, például ha áthaladás elsőbbségét szabályozó táblát, fényjelző készüléket változtat meg, távolít el az elkövető, akár közlekedési balesetet, súlyosabb közlekedési bűncselekményt is megvalósíthat – hangsúlyozta Dobi Tamás.

– TÁ –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA