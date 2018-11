Nem először lőtt nyolc gólt az ellenfélnek

A hétvégi megyei focifordulóban, a Közép csoport 16. játéknapján idegenben biztosan nyert a mezőnagymihályi együttes, 9 góllal, 10–1-re Tiszabábolnán. A vendégek legeredményesebb labdarúgója Sajtós Norbert volt, aki egymaga nyolcszor talált be a hazaiak kapujába.

Feljebb zárkóztak

– A bajnokság elején beragadtunk, néhány találkozó nem az elvártak szerint alakult, így nagyon kellett nekünk, hogy az utolsó pár forduló jól sikerüljön – mondta lapunknak a 30 esztendős játékos. – Sajnos, nem álltunk túl szép helyen a táblázaton, de az ősz végére kissé feljebb tudtunk zárkózni, így a kilencedik helyen telelünk. A Bábolna ugyan az utolsó, de a fociban az ilyen meccsek mindig nehezek, ha a mérkőzés elején nem szerez gólt az esélyesebb csapat, akkor akár ki is kaphat, ugyanis egy-két találatot bármikor lehet találni, az ellenfél felbátorodik. Éppen emiatt nagyon komolyan vettük ezt a meccset, nem ültünk le, nem kényelmesedtünk el, ugyanis volt mit javítani a gól­arányunkon is. A házigazda csapat nagyon szimpatikus volt, nem sportszerűtlen, kulturáltan próbáltak focizni, de kijött az erőfölény és a jó helyzetkihasználás.

Már nem ez volt az első eset, hogy Sajtós Norbert 8 gólt ért el: a 2016/2017-es évadban, 2016. október 8-án a Mezőzombor ellen (16–0), ugyancsak ennyiszer tudott eredményes lenni.

– Igen, így volt, de az ember sosem úgy megy ki egy mérkőzésre, hogy nyolc, hét, vagy öt gólt akar szerezni – tette hozzá a nagymihályiak erőssége. – Maximalista vagyok, teljesen mindegy, hogy ki ellen, de szeretnék nyerni, illetve ide tartozik, hogy ha bármelyik csapattársam nálam jobb helyzetben van, természetesen lepasszolom neki a labdát. Nagyon szeretem a focit, 10 éves korom óta csinálom, de egyre nehezebb összeegyeztetni a munkahellyel, ugyanis két hónapja 4 műszakban dolgozom. Négy nap után van egy nap pihenő, a négybe beleesnek a hétvégék is, tehát van, amikor el kell kéredzkedni, vagy szabadságot kell kivenni, tehát nem mindig tudok pihenten mérkőzésre érkezni.

A tréningek hiánya

A dél-borsodiak 7-es mezét viselő focista szerint a jelenlegi Mezőnagymihály többre hivatott a pillanatnyilag elfoglalt pozíciójánál, de úgy véli: mivel edzések nincsenek, ez a 9. hely körülbelül a realitás.

– Egyénileg képzettek vagyunk, de a tréningek hiánya azért valamelyest érződik – nyilatkozta Sajtós Norbert. – Ha megnézzük a táblázatot, az első négy csapat kicsit elment a többiektől, de az ötödik Emődtől csupán négy pontra vagyunk, ami nem behozhatatlan. A tavasszal szeretnénk tovább folytatni az előre lépegetést, ami teljes mértékben meg lehet, hiszen 4–1-re legyőztük a harmadik Mezőkeresztest, 3–2-re a hetedik Harsányt, az éllovas Sajószögednél belefutottunk ugyan egy 7–1-es vereségbe, de ott az első félidőben vezetnünk kellett volna. A második félidőben már előjöttek az erőnléti gondok, megérdemelten nyert a Szöged, de az arány nem tükrözte a két csapat közti különbséget. A mi pályánk kicsi és hepe-hupás, de megoldjuk a játékot rajta, és ez lehet előny az ellenfelekkel szemben.

A Mezőkövesden élő Sajtós Norbert büszke arra, hogy tavaly nyáron megszületett a kisfia, úgy gondolja, hogy a pálya mellett otthon is helyt kell állnia.

ÉM-MI

Többre is vihette volna

A csoportban Sajtós Norbert 20 gólos, akárcsak a sajószögedi Kovács Péter. Közös bennük, hogy mindketten játszottak magasabb osztályban, Sajtós Norbert az NB III-ban, sőt, 5 találkozó erejéig az NB II-ben is pályára lépett a Mezőkövesd színeiben.

– Jól ismerem Petit, annak idején együtt strandfociztunk Tiszafüreden – jegyezte meg a nagymihályi gólvágó. – Tisztelem, példaként lehet őt bárki elé állítani, hogy 40 évesen is ilyen szinten tud focizni, már elmúlt 30, amikor az NB III-ban volt gólkirály. Nem egyszer eszembe jut a pályafutásom, hogy mit rontottam el, ha ez nem így történik, akkor még lehet most is magasabb osztályban játszom, többre vihettem volna. A tanulság az: nem elég az, ha valaki sorra lövi a gólokat, ha szintet akar lépni, akkor nem szabad megelégednie azzal, amit addig elért, többet és többet kell edzeni, és mindig meg kell lenni a labdarúgás iránti alázatnak. Nekem ráadásul egy idő után el kellett mennem dolgozni is.

