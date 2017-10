Bemutatkozott a Miskolci Egyetem új vezetése

„Annak a világnak már vége van, hogy egy felsőoktatási intézmény az elefántcsonttoronyba zárkózva éli az életét és a professzorok publikálgatnak egymásnak és élik nyugodt kis életüket – fogalmazott az intézmény új vezetését bemutató sajtótájékoztatóján dr. Torma András, a Miskolci Egyetem nemrég újraválasztott rektora. – A rektori pályázatomban is megfogalmaztam a célom, hogy nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. A Miskolci Egyetem ma már nem létezhet bezárt kapuk mögött, ki kell azokat nyitni és megmutatni a világnak, hogy mi milyen jók vagyunk…”

Új vezetők, új feladatok

Dr. Torma András rektor elmondta, hogy új rektorhelyetteseket neveztek ki, amelyek új feladatkörökkel is járnak. A Miskolci Egyetem oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettese dr. habil Jakab Nóra, intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős rektorhelyettesként segíti a rektor munkáját prof. dr. Czap László. Mint megtudtuk, a tudományos és nemzetközi rektorhelyettesi feladatokat továbbra is prof. dr. Kékesi Tamás látja el, és hivatalában maradt dr. Szakály Dezső, a szenátus titkára is. A rektor mindennapi hivatali munkáját segíti a Rektori Hivatal új vezetője, Szűcsné dr. Kovács Judit.

A beiskolázás a legfontosabb

Megtudhattuk, hogy a Miskolci Egyetem rektora erősíteni szeretné az egyetem beiskolázási stratégiáját, a középiskolákkal való együttműködését, ezért szeptember 1-jén új szervezeti egység kezdte meg működését, a Beiskolázási Központ. A központ igazgatója Szilágyi Zsolt lett. Az egyetemen 2007 óta működő Felnőttképzési Regionális Központ a karok oktatási és kutatási kapacitását köti össze az egyéni, a vállalati és a közszféra képzési igényeivel. A szervezet élére dr. Czékmann Zsoltot nevezték ki.

Prof. dr. Torma András – rektor

Dr. habil Jakab Nóra – oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektor­helyettes

Prof. dr. Czap László – intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős rektorhelyettes

Prof. dr. Kékesi Tamás – tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

Dr. Szakály Dezső – a szenátus titkára

Szűcsné dr. Kovács Judit – a Rektori Hivatal vezetője

Szilágyi Zsolt – a Beiskolázási Központ igazgatója

Dr. Czékmann Zsolt – a Felnőttképzési Regionális Központ igazgatója

