Nem csökken a kitett ebek száma

Már hatvanegyedik alkalommal rendezte meg a Miskolci Állategészségügyi Telep nyílt napját, amellyel több céljuk is van. Az egyik, hogy minél többen nyerjenek bepillantást mindennapi életükbe, a másik, hogy minél több kutyust megsétáltassanak a látogatók, a harmadik, hogy adományokat gyűjtsenek a telep számára. A negyedik, egyáltalán nem titkolt cél pedig az, hogy az állatbarátok kedvet kapjanak egy-egy eb vagy cica örökbefogadására.

Erre pedig szükség is van, ugyanis nem csökken az utcára kerülő állatok száma, tudtuk meg Schweickhardt Gyulától, a telepet működtető Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától.

Teljes kapacitáson

– Vannak a városnak olyan területei, ahol a szaporulat száma aggályos, ilyen például Lyukóbánya vagy a Bábonyi­bérc. Olyan nagyszámú állat kerül be a telepre, hogy le kellett állítanunk a külső befogadást. Korábban ugyanis más önkormányzatoktól is fogadunk be állatokat, de most a legnagyobb jóindulattal sem tudunk segíteni, hiszen az elsődleges feladatunk, hogy Miskolc utcáiról minden állatot el tudjunk helyezni – magyarázta az ügyvezető igazgató.

Olyannyira teljes kapacitáson működik a telep, hogy kénytelenek voltak az udvar hátsó részében újabb kennelek kialakításába kezdeni, ami a hét közbeni forgatás miatt is szükségessé vált.

Szerencsére segítséget is kapnak, a nyílt nap szervezésében is részt vállalt a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány, melynek képviselője, Puskás Ildikó elmondta, nagyon jó az együttműködésük a teleppel, segítenek a szervezésben, ideiglenes befogadók keresésében és persze új gazdikat találni is. Szombaton is „gazdásodott” néhány négylábú, mindegyiküket megsétáltatták, és takarókat, élelmiszert is kaptak az állatbarátoktól.

ÉM-HI

