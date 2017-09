Nem csak munka, értékteremtés Miskolcon

Negyedik alkalommal nyitotta meg kapuit Miskolc belvárosában a kiállítás, amelyen 99 standon várják a települések az érdeklődőket, hogy megmutathassák, milyen értékeket teremtenek a közmunka­program segítségével.

Elérte a célját

Ezeket az értékeket pedig nemcsak látni, de kóstolni is lehet, ugyanis sok település hozta el feldolgozott vagy késztermékeit, amelyeket előállítanak. Ami pedig ízlik, abból sok helyen vásárolni is lehet – már ezért is érdemes végigsétálni a faházak között.

A megnyitón Demeter Ervin megyei kormánymegbízott arról beszélt, a közfoglalkoztatásban részt vevők ma a megye humánerőforrás-tartalékát jelentik. A közfoglalkoztatottak közel fele rendelkezik szakmával, de nagy erőket mozgósítanak azért, hogy a másik fele is szerezhessen piacképes tudást. Hiszen a végső cél az, hogy átléphessenek a nyílt munkaerőpiacra.

– Gyönyörű termékeket láthatunk a standoknál, és én büszke vagyok arra, hogy annak a kormányzópártnak a tagja vagyok, amely ezt lehetővé tette – jelentette ki Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, gratulálva a településeknek az elvégzett munkához.

A házigazda nevében Kiss János, Miskolc alpolgármestere köszöntötte a látogatókat és a kiállítást, amelyet ünnepnek nevezett.

– Akkor lesz valami ünnep, ha van mit ünnepelni, én pedig azt gondolom, hogy a magyar foglalkoztatáspolitikának van mire büszkének lennie – mondta. Hozzátette: a programnak több nyertese is van, így a gazdaság, hiszen egyre több munkaerőre van szükség, de a települések is, amelyek „egyfajta települési ellátó mikrovállalkozásokat hoztak létre”.

– A közfoglalkoztatás egy átmeneti, köztes állapot, hiszen a végső cél a munkaerőpiac bővítése – hangsúlyozta dr. Hoffmann Imre, a belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára. A programtól azt várták 2011-es indításakor, hogy a 2008-as gazdasági válság után megnövekedett munkanélküliek közül nagy számban tudjanak elhelyezkedni, értékteremtő legyen, hasznos, folyamatos, több célcsoportot érjen el. Ezek a kritériumok teljesültek, tette hozzá.

Tészta és hús

Végignézve a kiállítók standjait, szinte mindennel lehet találkozni. Zöldségek, gyümölcsök, élő állatok, magvak, lekvárok, szörpök, savanyúságok, befőttek, különböző alapanyagú dísz- és használati tárgyak. Talán a legtöbben mégis Szegilong faháza előtt álltak meg, ahol a helyi asszonyok csigatésztát készítettek.

A település büszkesége ugyanis egy kis tésztaüzem, ahol többféle tésztát állítanak elő eladásra is, így üzleteknek és miskolci nagykereskedésnek is szállítanak.

– Van egy saját boltunk is, ahol természetesen szintén árusítjuk a tésztánkat. Mezőgazdasággal is foglalkozunk, szőlőt is termesztünk, de a feldolgozás lett végül a fő profilunk, a sertéstelepünkről kikerülő állatok a saját vágóhidunkra, feldolgozó üzemünkbe kerülnek, de mozgó húsboltunk is van – mesélte Talárovics László polgármester. – Tizenegy településről 100 embert foglalkoztatunk, akik beletanultak a tésztakészítésbe, a mezőgazdaságba, az állattartásba, ez a program legnagyobb hozadéka.

– Horváth Imre –

Diákok a rendezvényen

A Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákjai is ellátogattak a miskolci Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárra, ahol az iskolai vagyonőrképzésben részt vevő tanulók megismerkedhettek a MiREND-Sec Kft. rendezvénybiztosítási feladataival. A másodéves fiatalok nem először próbálhatták ki magukat a gyakorlati munkában, ugyanis a nyáron már a Selyemréti Strandon is jártak. Illés Ákos, a MiREND-Sec Kft. ügyvezetőjének eligazítása után a cég munkatársaival közösen a színpadőrzési és rendezvény-járőrözési feladatokba kóstolhattak bele.

