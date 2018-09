Nem csak gazdálkodóknak szól a Szendrői Gazdanap

Bükkzsérc - Currys őzragu volt a menü erdei gombával, zöld fűszerekkel és pityókafánkkal… A nemrégiben tartott regionális favágó versenyen és megyei vadásznapon főzőversenyt is rendeztek, amelyen a környékbeli vadásztársaságok és civil csapatok is indulhattak. Most megpróbáltuk őzzel is, reméljü...

Tovább a cikkhez