Nem csak a Suzuki...

Korábban a „nem szabványos” parkolás bajnokaiként mutattunk be egy suzukist, akinek sikerült úgy megállnia az egyik nagyáruház parkolójában, hogy négy parkolóhelyet foglalt el, és tette lehetetlenné a megközelítésüket. Akkor az autótípus egyik rajongója szóvá tette levélben, hogy miért a Suzukist bántjuk, és nem fogadta el a magyarázatunkat: egyszerűen azért, mert ő állt rá négy parkolóhelyre. Most itt egy másik olvasónktól kapott fotó, ami bizonyítja, hogy más is megáll így, mi pedig természetesen ezt is közreadjuk, hogy bizonyítsuk, nincs bajunk egy-egy autómárkával, csupán a lehetetlen parkolásokkal.

ÉM



