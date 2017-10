„Nem bánatomban, a boldogságtól sírok”

Úgy érzem, az életem most már egyenesbe került.” Csiszár Leventéné Hajnalka

Hajnalka már nem sírdogál olyan sokat. De ha mégis, azt örömében teszi. Végre megoldódott legnagyobb gondja: tönkrement, penészes lakása helyett kapott egy másikat az Avasi lakótelepen, melynek lassacskán a felújításával is végez. A nagyszobában ott a dekopírfűrész, a konyhában a kinyomópisztoly, a kisszobában pedig a kombinált fogó és csavarhúzó. Hajnalka az utolsó simításokat végzi lakásán, mutatja, hogyan rögzíti a szegőlécet az előszobában, és hogy hogyan szerelte össze egyedül a lapokban érkezett szekrényét.

Jött a penész

De egy kicsit ugorjunk vissza az időben! Egészen áprilisig, amikor Hajnalka, teljes nevén Csiszár Leventéné kétségbeesetten fordult lapunkhoz, segítsünk neki problémája megoldásában. Korábban egy perecesi, 12 lakásos társasházban lakott ikerfiaival, akiket egyedül nevelt. A társasház lakásai közül az övé volt egyedül saját tulajdon, a többiek csak bérelték az ingatlant a MIK Zrt.-től. Az ingatlankezelő négy éve azonban kiköltöztette a bérlőket, adott nekik cserelakást.

Hajnalkáék ott maradtak egyedül. A lakásuk elkezdett nedvesedni, mivel már sehol nem fűtöttek a házban rajtuk kívül. Télen hiába kapcsolták be a hőtárolós kályhát és az olajradiátorokat, nem ért semmit. Csupán annyit, hogy kaptak egy 1,2 millió forintos villanyszámlát. A vízóra is elfagyott az egyik télen, másfél hétig nem volt vizük. Amikor már a penész is felütötte a fejét a lakásban, kénytelenek voltak albérletbe költözni, hiszen féltek, hogy megbetegszenek.

Hajnalka kérte a MIK-et, hogy vásárolja vissza az ingatlant, vagy adjon cserelakást, évekig azonban nem történt semmi. Amikor az albérletükből is el kellett költözniük (ami egy garzon volt), utolsó reménységként kérte lapunk segítségét. Cikkünk nyomán aztán megtört a jég, az asszony kapott egy cserelakást az Avason, ami korábban önkormányzati bérlakás volt. Augusztusban kapta meg a kulcsot, azóta nagy erőkkel folyik a felújítás, hiszen az ingatlan rendkívül rossz állapotban volt.

Rengeteg munka

– Festeni kellett, parkettázni, az ajtókat kicserélni, a fürdőszobába új zuhanyzókabint, a konyhába új gáztűzhelyet venni és az összes bútort beszerezni, hiszen a perecesi lakásban lévőkön vastag penész ül. Azokkal nincs mit tenni, konténerbe kerülnek. Szerencsére volt segítségem a felújításhoz, már csak a kisebb munkákat csinálgatom egyedül, amikor van időm. Ellestem a hozzáértőktől, hogyan kell. Még egy darabon hiányzik a szegőléc, fel kell szerelni az ajtók kilincseit, a konyhában is jó lenne a mosogatót kicserélni, mert nagyon rosszul néz ki, de már fogytán a pénzem – sorolja az asszony.

Elmeséli azt is, hogy 21 éves fiai épületgépésznek tanultak, de abbahagyták az iskolát, hogy kimehessenek külföldre dolgozni, mert egyébként nem lett volna pénz a horribilis villanyszámla kifizetésére és a lakás felújítására. A fiúk Németországban vannak, egy étteremben dolgoznak, és persze jól keresnek. Hajnalka nagy problémája tehát lassan megoldódik.

– Úgy érzem, az életem egyenesbe került. Most már nem bánatomban, hanem csak boldogságomban fogok sírni – teszi hozzá könnyes szemekkel.

Köszöni a sok segítséget

Hajnalka kérte, írjuk meg feltétlenül, hogy nagyon sok segítséget kapott az avasi lakás rendbetételéhez, enélkül nem is tudott volna beköltözni. Köszöni volt kollégáinak, a rendőröknek, akik festettek és parkettáztak, Sinka Eszternek, az Adj király! országos segítőoldal munkatársának, aki bútorokat, fürdőszoba-felszerelést szerzett, barátnőjének, Katának, aki végig mellette állt, lelki támaszt nyújtott neki, és az ügyintézésben is segített, a mostani főnökeinek a MÁV-nál, akik úgy osztották be a munkaidejét, hogy közben a lakással kapcsolatos ügyeket is tudja intézni. Hajnalka ugyanis jegyvizsgálóként dolgozik a vasúti társaságnál. Valamint hálás az önkormányzatnak és a MIK Zrt.-nek a cserelakásért. És természetesen az Észak-Magyarországnak is, hiszen lapunk hozta nyilvánosságra problémáját, ami által aztán megszületett a megoldás.

