„Nem az a fontos, mennyit keresel, hanem hogy szeresd, amit csinálsz!”

Pályaválasztás? Az bizony nem egyszerű dolog. Főleg akkor nem, ha az ember még csak 14 éves, és egyelőre csak azt tudja, hogy kisgyerekként milyen szakmákról álmodozott. A miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola nyolcadikos diákjaival beszélgetve kiderült, a fiatalok szívesebben tanulnak tovább gimnáziumban, hiszen négy év alatt még sokat változhat az érdeklődésük, megismerhetnek új lehetőségeket.

Az édesanyám is pedagógus, és Debrecenben tanult.” Fridrik Dorka

Nyelv és állatok

Petendi Dorka például abban biztos, hogy szeretne minél több idegen nyelvet megtanulni (legalább 4-et), és hogy szeretne állatokkal foglalkozni.

– Régebben állatorvos szerettem volna lenni, de kiderült, hogy nem bírom a vért, úgyhogy arról már letettem. Szívesen dolgoznék külföldön állatkertben, vagy ha nem is állatkertben, de kutyám mindenképpen lesz – szögezi le Dorka. Megtudjuk, a Herman Ottó Gimnázium spanyol két tannyelvű képzésén folytatná legszívesebben. Egyrészt a nyelv miatt, másrészt pedig, mert úgy gondolja, hogy ebben az iskolában jó alapokat kaphat.

– Szerintem nyolcadikban még nem tudják a gyerekek, hogy milyen pálya vagy szakma lenne nekik a legmegfelelőbb. Nekem legalábbis nincs olyan osztálytársam, aki már biztosan tudja, hogy felnőttként mivel foglalkozik majd. A szüleim is azt mondják, korai még a pályaválasztás, viszont a nyelvtudásra szükség van mindenütt – magyarázza Dorka.

Bóna Ádám viszont még nem is gondolkodott azon, milyen pálya állna hozzá a legközelebb. Egyelőre ő is nyelveket szeretne tanulni, németet és angolt. Előbbiből felsőfokú nyelvvizsgát szerezne, utóbbiból középfokút.

Egy irodában

– Amikor kisebb voltam, focista szerettem volna lenni. Focizom most is, de csak egy kisebb csapatban. A szüleim azt javasolták – de én is egyetértek velük –, hogy inkább a tanulás, mint a foci – meséli Ádám. – Azt viszont tudom, hogy nagyon szeretnék Budapesten élni és dolgozni. Úgy érzem, ez nagy dolog lenne, a főváros nekem nagyon tetszik, számomra vonzó nagyváros. De külföldre is szívesen mennék.

Ádám tehát még nem tudja pontosan, mivel foglalkozik majd felnőttkorában. Annyit azonban tud, hogy valamilyen irodában képzeli el magát. Például egy cégnél fordítóként vagy külkereskedelemmel foglalkozó szakemberként. Hozzáteszi: még tetszik neki a turizmus és a vendéglátás is, hiszen azon a pályán is hasznosíthatná nyelvtudását.

– De egyébként nincs olyan osztálytársam vagy ismerősöm, aki már most, nyolcadikban tudná, hogy konkrétan mi lesz a szakmája – jegyzi meg Ádám.

Gyerekeket tanítana

Egyetlen kivétel talán Fridrik Dorka, akinek határozott elképzelései vannak. Azt mondja, a gimnázium után szeretne a Debreceni Egyetemen tanulni valamilyen pedagógiai szakon, majd tanárként képzeli el a jövőjét. Nem szeretne kisgyerekekkel foglalkozni, inkább felsősökkel vagy középiskolásokkal. Legszívesebben biológiatanár lenne. De érdekli a média is. Sőt, meséket is ír. Már kétszer jelent meg meséje egy-egy kötetben az „Én mesém” című pályázatnak köszönhetően.

– Az én pályaválasztásomban az édesanyám játszott nagy szerepet. Ő is pedagógus, és ő is a Debreceni Egyetemen tanult. Az biztos, hogy nem leszek szigorú tanár. Inkább szép szóval vagy érdekes feladatokkal próbálom meg motiválni a gyerekeket. Édesanyám, mivel kicsikkel foglalkozik, matricákkal jutalmazza a diákjait – meséli Dorka. Hozzáteszi: amikor édesanyjával a pályaválasztásról beszélgettek, azt mondta neki, tanulja a nyelveket, tegye le a német nyelvvizsgát 8. osztály után, és olyan foglalkozást válasszon majd, ami tetszik neki, ahol jól érzi magát, hiszen nem a pénz a legfontosabb.

Ádámnak viszont azt is megemlítették a szülei, hogy külföldön azért sokkal jobban lehet keresni, mint Magyarországon. Például a szomszédunknál, Ausztriában. Úgyhogy Ádám szívesen kipróbálná a külföldi munkát is.

Petendi Dorkának hasonló a véleménye. Szívesen dolgozna ő is külföldön, de nem maradna ott, csak tapasztalatot gyűjtene. Néhány év után aztán hazajönne.

– Hegyi Erika –

Miért nem itthon?

Nem akarnak-e inkább Miskolcon vagy a megye valamelyik városában dolgozni? – kérdeztük a nyolcadikosoktól.

Petendi Dorka azt mondta, ez egyáltalán nem elképzelhetetlen, de először mindenképpen szeretne külföldön élni, hogy megismerje a nagyvilágot.

Ádám viszont úgy gondolja, hogy talán idős korára visszajön Miskolcra. – Aktív életet akarok élni, világot látni. De először szeretném Magyarország szépségeit megismerni – fogalmazott.

Fridrik Dorka viszont csak tanulni szeretne Debrecenben, aztán visszajönne Miskolcra, és tanítaná a gyerekeket.

A középiskolába jelentkező diákok január 21-én írják a központi írásbeli felvételit.

