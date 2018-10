Nem adtak esélyt a portugál pingpongosok Miskolcon

A két válogatott első, februári portugáliai összecsapásán 3:1-re nyertek a luzitánok úgy, hogy azon a meccsen hiányzott két legjobbjuk, Marcos Freitas (14. a világranglistán) és Tiago Apolonia (34. a világranglistán). Tegnap azonban mindketten megjelentek az Egyetemi Körcsarnokban. 37 év, 1981 után kezdődött újra nemzetközi válogatott mérkőzés Miskolcon, amelyre mintegy 350 érdeklődő látogatott ki.

A szépítés jött össze

Miután a szövetségi kapitányok beírták az erősorrendet, kiderült, hogy a legjobb hazai pingpongos, Majoros Bence (94.) Joao Geraldo (99.) ellen kezdi a találkozót. A magyar asztaliteniszező a portugál fiú tenyeres oldalára való pörgetéssel sok pontot szerzett 7:5-ös állásig, azonban rövidzárlat következett Majorosnál, hiszen hat egymást követő szerzett ponttal a portugál játékos megnyerte az első szettet 11:7 arányban. Majoros a második játszmát idegesen kezdte, több, látszólag egyszerű labdát is elrontott és ez a második menet elvesztését eredményezte (7:11).

Kellett volna a szépítés a hazai asztaliteniszező részéről, akin emiatt nagy volt a nyomás. A harmadik szettben, 1:4-nél Aranyosi Péter szövetségi kapitány adott tanácsokat, hogy mit kellene tenni, kikérte az időt, hogy megbeszéljék, miként lehetne megtörni a portugál játékát. 4:4-nél mutatkozott esély, 8:4-nél pedig még inkább. Jót tett tehát az időkérés, okos poénokat szerzett Majoros, aki ügyes oldalváltásokkal is operált, így nem maradt el az eredmény (11:6). A negyedik szettben 4:0-ról jött vissza Geraldo, aki nagyobb fordulatra kapcsolt (4:8), Majoros nem adta fel, 8:9-nél viszont időt kértek a portugálok. Geraldo keze nem remegett meg, és nyert 11:9-re (1-3, 0-1).

Behúzta Freitas

A Szudi (171.) – Freitas (14.) mérkőzésen egyértelműnek tűntek az erőviszonyok, ezért nyugodtan játszhatott a magyar asztaliteniszező. Aki vezetett is 5:2-re a nyitójátszmában, Freitas 7:7-nél egalizált, látszott, hogy fokozatosan melegedik be. Szudi nagy tapsot kapott biztatás gyanánt, de elment az első felvonás (8:11). A magyar játékos nem nyújtott rossz teljesítményt, ami jelezte, hogy bátor hozzá­állása akár még szettet is hozhat. A második felvonásban igaz, 5:5-nél még utolérte ellenfelét a hazai játékos, de ezután a portugál klasszis jól váltott, jól mozgatta Szudit (5:7), és így Freitas esélyeshez méltóan hozta ezt a menetet is (7:11). A harmadik szettben 7:3-ra megugrott a magyar sportoló, ám 7:6-nál következett a hazai időkérés. Ezt követően a megfelelő rutinnal rendelkező portugál „menő” igazolta a papírformát, de Szudit is dicséret illeti, mert bátor volt Freitas ellen, csinált egész szép dolgokat (0-3, 0-2).

Jobban koncentrált

A harmadik felvonásban Ecseki (95.) Apolonia (34.) ellen mérkőzött, az első szettben a magyar pingpongos sok hibával játszott, poénokat elsősorban a jól helyezett tenyeres pörgetései hoztak. A rontások azonban megbosszulták magukat, ami ezen menet elvesztésébe került (8:11). A folytatásban, 3:3-ig saját szervákból születtek pontok, aztán 5:4-nél zajlott le a nap addigi leghosszabb és legszebb labdamenete, melynek végén Ecseki örülhetett. Később viszont a portugál jobban koncentrált, aki az időkérést követően új erőre kapott, és már nem is engedett pontokat riválisának (6:11). A harmadik játszmában megvillantotta képességeit Ecseki (5:4, 7:8), de a fontos pillanatokban rontott (0-3, 0-3). A magyar csapatnak még egy meccse van hátra az Eb-selejtező csoportban, az osztrákok ellen, idegenben.

Molnár István

Eredmény: Magyarország – Portugália 0-3

Majoros – Geraldo 1-3 (7:11, 7:11, 11:6, 9:11)

Szudi – Freitas 0-3 (8:11, 7:11, 8:11)

Ecseki – Apolonia 0-3 (8:11, 6:11, 7:11)

