Nem a testnek van lelke, a léleknek van teste

Bernáth Katalin reiki mester, jógaoktató. Több mint 20 éve szeretett bele ebbe a „sportágba”. Azt mondja, már nem tud jógázás nélkül élni. Arra kértem mesélje el, milyen hatással van a testre, és a lélekre a jóga? Mint mondta, a test, a lélek és a szellem működésére egyaránt hatással van. Egyensúlyt teremt. Ez az alap. Aki elkezd jógázni, először meg tanul lélegezni, ezáltal jobban érzi magát. Tud koncentrálni. Egy helyre figyelni, a jelenben lenni.

Ezt meg lehet tanulni? Hogyan?

Nagyon egyszerűen. Üljünk egyenesen, tegyük a talpunkat a talajra, kezünket a combunkra, úgy hogy a tenyér felfelé nézzen. Csukjuk be a szemünket, és figyeljük hogyan lélegzünk.

Hogyan kell helyesen lélegezni?

Először is egyenes háttal kell ülni, hogy a tüdő minden része kapjon friss oxigént. 30 másodperc elég, naponta többször. Belégzés, kilégzés – és figyeljük magunkat. Ha ez megy, utána feljebb léphetünk, és már ne csak a légzésünket figyeljük, hanem a gondolatainkat. Nem kell minősíteni a gondolatot, csak figyelni. Nem kell a gondolattal visszamenni a múltba, nem kell elmélkedni, hogy miért így vagy úgy történt ami történt, csak engedjük szabadon áramolni a gondolatainkat. Ezt is naponta kétszer-háromszor 30 másodpercig. Ez egy erős stresszoldás. Aki elkezd jógázni, először ezt tanulhatja meg nálam. Vágyni fog utána. Pedig csak ezután jön a test, vagyis egy kis bemelegítés után jönnek az ászanák. Mi a hatha jógát műveljük, ami szorosan összefügg a légzéssel. Nagyon sok tanulóm volt, akik arról számoltak be, hogy ahogy megtanultak lélegezni, elkezdtek tisztán gondolkodni.

Ez a helyes légzésnek köszönhető?

Igen. Ilyenkor nagyon sok oxigén kerül a szervezetbe, de nemcsak oxigént lélegzünk, hanem elektromosságot is. Elektromágneses energiával működik a testünk. Például amikor a szív leáll, mit csinál az orvos? Kiüti árammal. Egyébként minden testrészünk mutat valamit a lelkünk állapotáról. Mondok erre példát: az utóbbi években több pánikbetegségben szenvedő ember keresett fel. De mi a pánikbetegség? Az illető nem kap levegőt, úgy érzi, megfullad. Ijedt. Légszomja lesz, a szíve éppen ezért elkezd össze-vissza verni. S ha ismeri a Hatha jóga technikát, el tud kezdeni lélegezni időben, a pánikroham nem tör rá.

Fontos, hogy hány éves korában kezd el valaki jógázni?

Nem. Nekem van most is egy 72 éves tanítványom. Orvos javasolta neki a jógát, mert nem tudott aludni, és nem akart altatószereket szedni. Nem mondom, hogy könnyű volt, mert szinte egy év alatt sikerült kitartással, türelemmel változtatni a szokásain, az életén, és valamelyik nap mondta, hogy: Katikám, ha nem jöttem volna hozzád, már nem élnék.

A jógaoktatónak mit jelent az a szó, hogy egészség?

Definíciókat lehet rá mondani, ha a magyar nyelvet nézzük, ugye milyen csodálatos? Azt jelenti „egészség. Olyan, mint a fa: gyökereim a földben, lombkoronám az ég felé. Nincs egészségem, ha a test és a lélek nincs egyensúlyban. Nem a testnek van lelke, hanem a léleknek van teste.

Ezért mondják, hogy a lélek betegíti meg a testet?

Igen. Figyeljük meg, ha boldogok vagyunk, jól érezzük magunkat, kevésbé kapjuk el például az influenzát, vagy a vírusos betegségeket. Mert a boldogság az immunrendszerünket erősíti.

Milyen gyakorisággal ajánlott jógázni?

Erre nincs recept. Van, aki egy héten egyszer, van, aki háromszor, és olyan is van, aki havonta egyszer jön el jóga órára. De ez nem jelenti azt, hogy otthon nem gyakorol. Hiszen a légzést, amit én olyan nagyon fontosnak ítélek, a nap minden szakában bárhol, a munkahelyen is lehet gyakorolni. Egyenes ülés, belégzés, kilégzés…és csodákra képes a testünk!

B.Tóth Erika

VISSZA A KEZDŐOLDALRA