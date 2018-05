Nem a Paks II-t tervezik Hernádnémeti határába

Ahogy arról már beszámoltunk, lakossági fórumot tartottak kedden a hernádnémeti iskolában, ahol két napirendi pontot tárgyaltak: ipari terület kialakítása és új településrendezési terv megalkotása. A fórumot nagy érdeklődés övezte, ami nem is csoda, hiszen mint elsőként megírtuk, a település határába hatalmas, több mint 400 hektáros beruházást tervez egy meg nem nevezett cég.

Még titok

Amelyet ezúttal sem nevezett meg a település jelen lévő vezetése, ugyanis a cég külön kérése, hogy addig sehol ne hangozzon el a neve, amíg nem döntik el, hogy a több országban is kinézett és előzetes vizsgálatok, tervezések alatt álló területek közül melyikre fog esni a választás.

A fórum bevezetőjében azonban a település sorsát, jövőjét meghatározó lehetőségről beszélt dr. Orosz Zsolt polgármester, egy olyan cégről, amely akkora beruházást hozhat a település határába, amely alapjaiban változtathatja meg nem csak Hernádnémeti, de a környékbeli települések, sőt Miskolc életét is.

– Hónapok óta dolgozik az önkormányzatunk, Miskolccal közösen, hogy ez a beruházás itt realizálódjon, folyamatban van a földtulajdonosokkal az opciós szerződések megkötése és végzik a kutatófúrásokat is, de ennek ellenére sem biztos, hogy erre a területre esik a cég választása, ezért hangsúlyozom, hogy ez most még csak egy lehetőség – magyarázta a polgármester. Annyit azért elárult a beruházásról, hogy egy innovatív, high-tech technológiával dolgozó cégről van szó.

Cementgyár sem

Viszont eloszlattak minden pletykát, amely felröppent az elmúlt hetekben, így hangsúlyozták, hogy biztosan nem Hernádnémetiben épül meg a Paks II, ahogy az atomerőmű építéséhez szükséges alapanyagot előállító cementgyár sem. De szóltak a pletykák vegyi gyárról, akkumulátor gyárról, szeméttelepről, börtönről, nap- és szélerőműről is – a fórumon ezeket is tételesen cáfolták arra is kitérve, hogy csak olyan beruházást támogat a képviselő-testület, amely pozitív a település számára.

Az is elhangzott: egyetlen hátránya a tervezett beruházásnak, hogy jó minőségű szántóföldek helyén valósulna meg és olyanok is vannak az érintett földtulajdonosok között, akik eddig a mezőgazdasági tevékenységből éltek. Emellett azonban összehasonlítatlanul nagyobb az előnyök listája, az élen a munkahelyteremtéssel, de beszéltek az ingatlanárak emelkedéséről, a helyi vállalkozások erősödéséről, fejlődéséről, a település bevételeinek növekedéséről is. Többen is hangot adtak azon reményüknek, hogy egy ilyen cég nem csak a jövőben tarthatja helyben a fiatalokat, de hazacsábulhatnak azok is, akik jelenleg külföldön dolgoznak.

A lakossági fórumon jelen volt a Nyírségterv Kft. ügyvezetője, Dudás Ede István is, mivel a cég készítette el a terveket. Mint elmondta a lehetséges terület nagyjából négyzet alakú, 2×2 sávos út venné körbe, amely összeköttetésben állna a 37-es főúttal és körforgalmas csatlakozással a keleti részen.

Miskolc segítségével

A beruházó cég 30 méteres maximális épületmagassághoz kért speciális módosítást. Elhangzott az is, hogy az új településrendezési terv elkészítésére már korábban is szükség lett volna, ám eddig nem tudta az önkormányzat az ehhez szükséges tízmillió forintot biztosítani, ez most Miskolc városának segítségével készülhet el.

Bár az általunk korábban felvetett autógyár neve nem hangzott el a fórum során, de a tervezett beruházást több, magát „jól értesült”-nek tartó fórum­résztvevő a kecskeméti Mercedeshez hasonlította, ahogy az is többször elhangzott, hogy valamit bizony összeszerelnének itt.

– Horváth Imre –

Nem tudják, milyen cég jönne, de nagyon várják Hernádnémetiben Hernádnémeti - Bár egyelőre titok a cég neve, de mindenki a kecskeméti Merce­desszel példálózott. Lakossági fórumot tartottak kedden a hernádnémeti iskolában, ahol két napirendi pontot tárgyaltak: ipari terület kialakítása és új településrendezési terv megalkotása. A fórumot nagy érdeklődés övezt... Tovább a cikkhez

BMW-autógyár épülhet Hernádnémeti határában? Hernádnémeti - Kormányhatározat van, de a titoktartási szerződés miatt senki nem nyilatkozhat a lehetséges beruházásról. Az elmúlt tíz évben számtalan alkalommal írtunk róla, hogy Miskolc neve is felmerült egy-egy autógyár lehetséges helyszíneként, aztán mindannyiszor csalódnunk kellett. Hol Braz... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA