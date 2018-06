Nem a nyaralásról szól majd a nyár Sajókeresztúron

Nehéz, de örömteli nyár vár a sajókeresztúriakra, tudtuk meg Kollár Miklósról, a település polgármesterétől. Egymás után nyertek sok-sok pályázatot, amelyek megvalósításába most kell belevágni, úgyhogy az idei nyár nem a nyaralásról fog szólni.

– Ezt nem panaszként mondom, hiszen ha mindegyik megvalósul, akkor a végére egy nagyon is élhető település alakul ki – fogalmaz a polgármester és hozzáfűzi, szerencsére olyan a képviselő-testületük, hogy szét tudják egymás között osztani a munkát, így megoszlik majd a teher.

De mik is azok az elnyert pályázatok? A teljesség igénye nélkül: két útfejlesztésre is nyertek, egyrészt a bekötőútra a 26-os főközlekedési útvonalról, valamint a Rákóczi út eddig elmaradt részére.

Az intézmények felújítása is folytatódik. Már elkészültek a védőnői szolgálattal (ennek átadásának időpontjáról épp ottjártunkkor döntöttek), most kezdenek bele a művelődési ház teljes körű energetikai felújításába, az óvoda- és a konyha felújításába.

Kollár Miklós elárulja, jó néhány közösségépítő pályázatuk is nyert, lesz kerékpár­útjuk is, és két nemzetközi találkozóra is van már forrás.

Kevés a szakember

És még akkor nem is beszéltünk a beadott és még nem elbírált pályázatokról.

Kollár Miklós azért a nehézségekről is beszélt.

– El kell kezdenünk a pályázatok megvalósítását, de nehéz hozzá szakembert találni, akkora belőlük a hiány. Emellett a pályázatok benyújtása óta az alapanyagárak is jelentősen megnövekedtek, ez is nehezíti a megvalósítást – fogalmazott. De megjegyezte, bízik benne, hogy sikeresen veszik majd az akadályokat.

