Nem a legjobb előjelekkel indult el az idén az aratás

Az elmúlt napokban több országos sajtóorgánum is megkongatta a vészharangot, és az időjárás szélsőségességére hivatkozva olyan mértékű terméshozam csökkenésről ír, illetve olyan megdrágult betakarításról beszél, amely a vizionált kép szerint egyenes utat jelent a kenyérár emelkedéséhez.

Összecsengő adatok

A megszokottnál korábban indult a betakarítás a földeken, az őszi árpa aratása már elkezdődött. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke a Magyar Időknek elmondta: az őszi árpa esetében az eredmények egyelőre nem túl biztatók. Átlagban három-négy-, esetleg öttonnányi termést takarítanak be egy hektárról a gazdák. Ez a tavalyi szinttől és az idei várakozásoktól is elmarad – mutatott rá. A búzánál a terméseredmények még bizonytalanok, de ott is gyengébb hozamokra számítanak.

Az őszi árpa 20-30 százalékát már betakarították megyénkben is, tájékoztatott megkeresésünkre Taskó ­József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei ­elnöke.

– Az eddig beérkezett termésátlagok azt mutatják, hogy 25-30 százalékkal kevesebb őszi árpa termett, mint tavaly. A repcét a jövőhéten elkezdik aratni, a korai fajta búzák is elindulhatnak a jövőhét közepe, vége felé, most száraz idő várható, így az felgyorsíthatja az érést – magyarázza.

Jelenleg úgy tűnik, hogy a búza esetén is több, mint 20 százalékos lesz a veszteség a megyében a tavalyihoz képest, amit az áprilisi időjárás okozott, vagyis hogy hosszú, száraz, eső nélküli forróság volt, ezért nem tudott megfelelően fejlődni, bokrosodni, kisebbek lettek a kalászok, és a szalma is alacsonyabb, mint amilyen szokott lenni.

Máshol is panaszkodnak

Az elnök azt mondja, Európában hasonló a helyzet, nemrég járt Svédországban, ahol ugyanerre panaszkodtak. A májusi időjárás javító hatással volt, de már nem tudja a búza behozni az elmaradását, viszont a kukoricának és a napraforgónak nagyon kedvezett.

– Ilyen kukoricát még nem is láttam, már hányja a csövet, három, négy is van egy növényen, pedig ilyenkor még nem szokott csövelni, legalább egy hónappal előrébb jár. Nagyon szépen kifejlődött a napraforgóval együtt. A tavaszi árpa ugyanakkor annyira gyenge lett, hogy van, aki már kitárcsázta az egészet, mert látta, hogy nem lesz belőle semmi – mondja.

Az elnök hozzátette, nem túl bizakodóak az árak, komolyabb emelkedést nem látni. Három-négy éve stagnálnak a felvásárlási árak, miközben az input anyagok egyre többe kerülnek, a gazdáknak nő a költsége és nem látni, hogyan fognak ezek megtérülni.

