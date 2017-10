Nem a festése miatt lett zöld ez az óvoda sem

Ilyen érdekes programokon vehettek részt a diósgyőri ovisok csütörtökön.

A gyerekek nagyon szeretik ezeket a rendezvényeket.” Machán Jánosné

– A négy óvodából három zöld óvoda. Nagyon örültünk, amikor megkerestek minket ezzel a projekttel – nyilatkozta Machán Jánosné, az integrált óvoda vezetője a diósgyőri „anya” óvodában csütörtök reggel, akinek négy intézmény tartozik irányítása alá.

Mint megtudtuk: a Diósgyőri Óvoda 1973-ban épült, a lakótelep első óvodájaként. Jelenleg hat gyermekcsoporttal működik, összesen 95 gyermek jár ide. Az intézmény a „Zöld Óvoda” címet viseli, fontos számukra a környezetvédelmi nevelés.

Hogy mit jelent az, hogy „zöld óvoda”?

– Azt jelenti, hogy kiemelten foglalkozunk a környezeti neveléssel és ezáltal a gyerekeken keresztül neveljük a szülőket is – mondta Machán Jánosné. – Szeretnénk, ha egy környezettudatos óvodai nevelés kapcsán a gyermekek vigyáznának azokra az értékekre, amik a környezetünkben találhatók.

Ennek már ebben a korban is vannak jelei. Az ovi vezetője szerint például a gyerekek nem dobják el a szemetet, amit szelektíven gyűjtenek.

– Elemet is gyűjtünk, reméljük ennek kapcsán is lesz siker. Ám vetélkedőket, így a Földnapit is csináljuk, amikor a gyerekek a szülőkkel különböző feladatokat oldanak meg – tette hozzá, míg arra a kérdésre, hogy miért van szükség már ebben a korban erre a nevelésre, úgy válaszolt:

– Azért, hogy Földünk megmaradjon. Ha a gyermeket ilyen pici korban ráneveljük arra, hogy vigyázzanak azokra az értékekre, amelyek itt vannak körülöttünk – vigyázzanak a védett növényekre, szeressék az állatokat – , akkor jobb lehet a későbbiekben a világ – sorolta Machán Jánosné. – A gyerekek nagyon szeretik ezeket a rendezvényeket, de van örökbefogadott forrásunk is, amit tisztán tartunk, mi takarítunk a szülőkkel, gyerekekkel.

Ilyenkor a leghatékonyabb

Demeter Zoltán, a Zöld Akció Egyesület elnöke arról beszélt a „zöld tanórák” kapcsán, hogy a környezettudatos szemléletformálás már a legkisebbeknél is fontos. „Óvodás és kisiskolás korban lehet leghatékonyabban elültetni azokat a kis magokat, amelyek később kikelnek. A gyerekeket sok olyan inger éri, amely mesterséges világból származik. Az élő környezetünk sokszor háttérbe szorul, így ezeknél a foglalkozásoknál szeretnénk mindezt előtérbe helyezni. Ősszel, betakarítási időszakban vagyunk, becsempésszük a mostani ízeket.” – mondta Demeter Zoltán.

– Juhász-Léhi István –

