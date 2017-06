„Nekifogtak” a tokaji vízitúra megállóhely építésének

Hatvanhárom millió forinttal támogatja az állam a tokaji vízitúra megállóhely építését, amit a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) saját forrásából még további harmincmillió ötszázezer forinttal egészít ki. A tervezett épület elsődleges célja a Bodrogon túrázó csoportok számára biztosított sátorhelyek mellett a kulturált, higiénikus alapszolgáltatások létrehozása mint a tisztálkodási és mosási, mosogatási lehetőség, valamint a közösségi tér kialakítása.

Többfunkciós lesz

Az alapfunkció mellett az MKKSZ által saját forrásból finanszírozva hajótárolót is épít, mert Tokaj földrajzi elhelyezkedése miatt egyaránt ideális végpontja lehet a Bodrogon zajló túráknak, illetve a Bodrog árterére koncentráló hétvégi evezős programoknak. A hajótároló megépítésével a hajók bérbeadása és a szezonon kívüli raktározásai is megoldhatók. Az egy-egy napra megálló túrázók mellett a néhány napos, egyhetes táborok üzemeltetésére is alkalmas lesz a megállóhely.

ÉM

