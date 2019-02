Nekézsenyi borverseny után, és jön a 48. megméretés

Nekézsenyben már megtartották a férfiak által várt, és közkedvelt borversenyt, amelyre a környékbeli gazdálkodók a saját nedűjükkel nevezhettek. Az érdeklődést mutatja, hogy 37 vörös mellett 14 fehérbort is leadtak a helyiek és környékről érkezett borosgazdák. A társadalmi zsűri döntése alapján a vörös kategóriát Sike Ferenc, a fehéret pedig Barta László nyerte meg, a szakmai döntnököknél pedig ugyancsak a Sike Ferenc, valamint Molnár Gábor által készített bor volt a legízletesebb.

Jövő héten pénteken, Ózdon is összegyűlnek a borversenyre meghívott vendégek és a gazdák. A táblai városrészben idén már a 48. alkalommal zsűriznek, majd mulatnak együtt a helyiek. A szokásos kellékek sem hiányozhatnak: a kóstolás mellé lesz alma és dió, valamint a vacsorát is a megszokott módon oldják meg a szervezők, házi kolbászt töltenek a verseny előtt két nappal, majd azt sütik ki a résztvevők számára.

– Az előzetes munka már a célegyenesben tart – árulta el érdeklődésünkre Medve József, a 48. Táblai Borverseny főszervezője. – Mindenkit meghívtunk, akit szerettünk volna, jövő szerdán töltjük a kolbászt, február 22-én pénteken pedig várjuk a versenyzőket. A hagyományokhoz híven, ezúttal is a helyszínen lehet leadni a nevezéseket, de a visszajelzések alapján úgy gondolom: legalább 40-45 vörösborunk lesz, és fele ilyen arányban a fehér borok is megjelennek majd. A saját tapasztalatomból kiindulva az ideinél volt jobb, ízletesebb évjárat, de kíváncsi vagyok, hogy a többieknek hogy sikerült. Rövidesen kiderül. Örülök, hogy a város egyik legrégebbi rendezvényét idén is meg tudjuk tartani, azt szeretnénk, ha a jövőben a szervezés szempontjából átadhatnánk a fiataloknak a stafétát. Fontos, hogy legyen utánpótlás, mert jó lenne, ha a Táblai Borverseny még évtizedekig fennmaradna.

