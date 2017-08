Nehezen kibírható a hőség Ózdon is

A legjobb bent maradni a hűvös lakásban, talán még a vízpartok mellett a legelviselhetőbb a meleg. Azok, akik dolgoznak, nincsenek irigylésre méltó helyzetben, még akkor sem, ha klimatizált helyiségben töltik a nap nagy részét.

– A klíma sem jó minden esetben, mert könnyen megfázhat az ember, ha a lehűtött helyiségből kimegy a kánikulai hőségre – mondta Nagy Gábor. – Ezeket a berendezéseket az irodában és az autóban is óvatosan kezelem, még akkor is, ha borzasztóan meleg van. Igyekszem, hogy a lehetőségekhez képest kíméljem magam, és nagyon sok vizet iszok, hogy a folyadékpótlásom meg legyen oldva.

Az ózdi önkormányzat is igyekszik valamelyest csökkenteni a lakosság hőségérzetét. Az elmúlt napokban a település frekventált részein palackozott vizet és saját gyártású szódát osztottak, a Városház-téren felállítottak egy párakaput, a tűzforró aszfaltot pedig rendszeresen locsolják a városban.

– Szerintem mindenkinek jólesik ez a kis figyelmesség. A párakaput magam is használom, és a szóda, valamint az ásványvíz is jó ebben a hőségben – fogalmazott Nagy Andrásné. – Emellett azonban nagyon fontos, hogy mi is fokozottan vigyázzunk magunkra. Én rendszeresen keresem az árnyékos részeket, csak minimális időt töltök a tűző napon. Ha nincs halaszthatatlan dolgom, akkor inkább ki sem mozdulok a házból.

– ÉM-ME –

