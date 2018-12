Kazincbarcikai SC – Nyíregyháza SFC (Putnok, vasárnap, 13.00)

Gálhidi György, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Az utóbbi három mérkőzésünk nem sikerült úgy, olyan jól, ahogy szerettük volna. Igaz, a Győrött elért gól nélküli döntetlen, és a Békéscsaba elleni 0–0 azért nem olyan rossz eredmények, és lehet, hogy lehettek volna jobbak is, ha nem hiányoznak a centereink. Hála Istennek, most már mind a ketten teljes értékű munkát végeznek, így Olasz D. és Lukács R. is a rendelkezésünkre áll a Nyíregyháza ellen. Mostani ellenfelünk szeszélyes, hektikus csapat, ellentmondásos eredményeket értek el a bajnokság első felében, és messze elmaradnak a saját várakozásuktól. De, hogy jó erőkből állnak, azt jelzi, hogy a múlt héten a listavezető Gyirmót otthonából elhozták a három pontot. Mivel szervezett, jó csapat a Nyíregyháza, ezért nehéz mérkőzésre számítok. Ám, ha a Békéscsaba elleni formánkat hozzuk, kiegészülve a támadóinkkal, akkor jó esélyünk van a győzelemre.

A Kazincbarcikai SC várható kezdőcsapata: Fila – Palmes, Heil, Fótyik, Mikló – Tóth L., Toma – Oltean, Kiss B., Szabó L. – Olasz D.

