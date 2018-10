Néhány hét és helyreáll a rend Sajószentpéteren a 26-oson úton

Ahogyan arról többször is írtunk, körforgalommal kötik össze a 26-os és a 27-es számú főutakat Sajószentpéteren. A kivitelezés augusztusban kezdődött, szeptember közepéig a körpálya déli oldala készült el, azóta a forgalom a már kész „félkörön” halad, a szakemberek most az Edelény felé vezető útpálya mentén dolgoznak.

A kivitelező konzorcium – melyet Sajószentpéter önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. alkot – közleményében a kezdetektől az áll, hogy a munkának október végéig kell elkészülnie, ezt viszont a közösségi oldalak különböző fórumain sokan kétségbe vonták, egyesek még álhíreket is gyártottak. Pécsi Norbert Sándor, a közút szóvivője az Északnak most úgy fogalmazott, az átadás semmiképpen sem fog csúszni, sőt, az is elképzelhető, hogy pozitívan csalódnak rövidesen az arra járók.

– A szerződés szerinti határidő mindig is október 30-a volt. Eddig sem volt szó arról soha, hogy a projekt csúszásban lenne, most pedig már látszik, hogy a határidőt biztosan tartani tudja a kivitelező. Sőt, a szakemberek azon dolgoznak, hogy a körpálya északi oldalának befejezését követően, várhatóan egy héttel a véghatáridő előtt már kétirányú legyen a forgalom – szögezte le a szóvivő.

Ekkor azonban még – hívta fel a figyelmet – a 27-es számú főút felé marad az útzár egészen a véghatáridőig, hiszen a körív egy részén és az út mellett még dolgozni fognak.

Kikerekedett

Fotóriporter kollégánkkal szerdán délelőtt magunk is megnéztük, hogy áll jelenleg a sajószentpéteri csomópont átépítése. Legutolsó látogatásunk óta jelentős előrelépés történt: a körív belseje már földdel van feltöltve, az útalapba pedig éppen az objektívünk előtt öntötték az egyik utolsó platónyi betont. A járdák már csaknem teljesen elkészültek, és a közvilágítási rendszer kialakításán is dolgoztak. Ha marad a jó idő, talán már csak napok kérdése, hogy meginduljon a kétirányú forgalom.

Igény mindenesetre lenne rá, a forgalom akkor is nagy volt, mikor ott jártunk, a kritikus időszakokban pedig még most is hatalmas sorok alakulnak ki Miskolc és Kazincbarcika irányába. A „Sajó­szentpéteri körforgalomnál láttam” csoport beszámolói szerint az elmúlt napokban volt, hogy a 26-os négysávos szakaszán is csak lépésben haladtak az autók, de a másik irányba sem volt ritka, hogy Berente vagy Kazincbarcika határáig állt a sor.

Azt is a már emlegetett csoport posztjaiból tudtuk meg, hogy időnként rendőrök irányítják a forgalmat az útépítés helyszínén. Szabó Csilla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője érdeklődésünkre megerősítette, reggel hét és kilenc, valamint délután fél négy és fél hat között egy ideje valóban segítik a forgalom zavartalan haladását a rend­őrök.

A rendőrség is segít

– A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, illetve a Sajószentpéteri Rendőrőrs munkatársai ezen időszakban a jelzőlámpát „kiváltva” irányítják a forgalmat, ugyanis a korábbi dugók azért keletkeztek, mert a készülék a forgalom sűrűségét nem tudja érzékelni, ezért mindig váltakozva, 1-1 perc időtartamban engedi mindkét irányból a kocsikat. Tapasztalataink szerint akár 10-15 perc rendőri forgalomirányítás is sokat segít – hangsúlyozta a rendőrségi szóvivő.

Tajthy Ákos

