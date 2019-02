Negyven év a göncruszkai emberölés elkövetőinek

„Negyven év három embernek, ezt jól elintézték, gratulálok…!” – hepciáskodott az egyik hozzátartozó tapsolva is hozzá a tárgyalóteremből kivonulva szerda délelőtt, miután dr. Lengyel Andrea kihirdette a Miskolci Törvényszék elsőfokú határozatát a nagy visszhangot kiváltott ügyben. A bírónő higgadtan jelezte, hogy nem kérte az ítélet értékelését, a brutálisan megvert Mancika néni azonban már nem tud tiltakozni az ellen, hogy őt mennyire „jól intézték el…”.

Az idős asszony vesztét az okozta, hogy egyeztetett egy sírkövessel a temetőben lévő sírjuk felújításáról, amelyre a sírköves 430 ezer forintos árajánlatot tett. Az idős asszony többeknek is beszélt erről, no meg arról, hogy kivesz a takarékból pénzt, hogy kifizesse a munkát. Ez jutott a három novajidrányi férfi fülébe, és döntöttek úgy, hogy megszerzik a néni pénzét. A történet innentől a sajnos ma már klasszikusnak mondható módon folytatódott: betörtek éjjel az egyedül élő idős emberhez, és amikor az rajtakapta őket, gondolkodás nélkül agyonverték, miközben a pénzt meg sem találták.

Verés és agyvérzés

Tévéstábok sokasága, és ennél is több hozzátartozó szorongott a Miskolci Törvényszék 127-es számú tárgyalóterme előtti folyosón szerda reggel, ami jelezte, nagyobb volumenű ügy ítélethirdetése várható. Ezt csak tovább tetézte, amikor lánccsörgés közepette megérkezett a három vádlott, akiket a megyei BV intézet műveleti csoportjának feketeruhás, csuklyás munkatársai vezettek elő vezetőszáron.

A családtagok persze szerettek volna legalább egy-két szót váltani a 2017-óta előzetesben – illetve börtönben – ülő férfiakkal, de a rend szigorú: a három férfi falnak fordulva várakozott, méterekre a rokonoktól. Hogy aztán pár perc múlva a tárgyalóterembe lépjenek, ahol dr. Lengyel Andrea bírónő előbb még felolvasott néhány korábbi vallomást, majd mivel más indítvány nem érkezett, lezárta a bizonyítási eljárást, és egy rövid szünet után kihirdette a törvényszék határozatát.

De ugorjunk előbb vissza a 2017 szeptemberében történtekre. Mancika néni egyedül élt, de volt, aki segített neki. Szeptember 16-án reggel hiába hozták neki a friss kiflit, a dudálás ellenére nem jött ki a lakásból. A családja telefonon próbálta a nap folyamán elérni, de nem sikerült, így végül késő délután bementek a lakásba, ahol a szoba padlóján találták meg az eszméletlen, összevert idős nőt, akit ugyan kórházba szállítottak, de néhány nappal később meghalt. A halálát nem a fejére és testszerte rámért legalább tíz ütés okozta, hanem a támadás okozta stressz és sokk miatt fellépő extrém magas vérnyomás talaján kialakult roncsoló agyvérzés. A bírónő azonban hangsúlyozta: a verés és a halál oka között ok-okozati összefüggés van, így a vád emberölés volt a támadók ellen.

A rendőrség első körben az első és a harmadrendű vádlottat fogta el, később került képbe a harmadik férfi, aki az ügy másodrendű vádlottja lett – mindhárman rokoni kapcsolatban állnak egymással. Kiderült az is, hogy Manci néninek volt jelző készüléke, de lehetőséget sem hagytak rá a támadók, hogy használja.

Csak a szokásos: lazább fékrendszer

Külön érdekesség még, hogy a szembe szomszéd, egyébként mindenkit megugató kutyája a támadás napjára lebetegedett, csak feküdt, és napokig ilyen állapotban volt még, így nem jelzett az ominózus éjszakán, amelyen a támadásból senki nem látott, vagy hallott semmit, azonban a férfiakat látták többen is mozogni. Az első rendű vádlott, M. S. a rendőrségi kihallgatások során tagadta a vádakat, a másodrendű Ó. Zs. és a harmadrendű M. M. viszont tett vallomást, és be is ismerték, hogy ott jártak a házban, azonban állításuk szerint az idős nőt csak az első rendű bántalmazta. A bíróságon már egyikük sem tett vallomást, csupán a korábbiakat tartották fenn. A vádlottakról készült szakvélemény szerint az első és másodrendű vádlott is lazább fékrendszerrel bírnak, a másodrendű használhatott pszichoaktív szert is, a vizsgálaton manipulatívan viselkedett.

A harmadrendű vádlott enyhén értelmi fogyatékos, gyenge az énje, ez megkönnyíthette a bűncselekmény elkövetését. A bíróság végül határozatában azt a tényállás tette magáévá, mely szerint a három férfi a pénz megszerzése miatt tört be az idős nőhöz. M. S. nyitotta ki az ajtót, majd abban a szobában kezdett kutatni, ahol a néni aludt, míg Ó. Zs. a másikban, M. M. pedig az előszobában figyelt. Az elsőrendű vádlott rálépett egy műanyag flakonra, a hangra pedig felkelt a nő, aki kérdőre vonta a három férfit, hogy mit keresnek ott, majd azzal fenyegette őket, hogy feljelentést fog tenni. M. S. erre megütötte, majd amikor felállt újra ököllel arcon csapta és a földre kerülő, védekezésre képtelen 81 éves nőt testszerte bántalmazta, míg végül már csak hörögve feküdt. Ekkor levette róla a nyakláncát és fülbevalóit, majd kutattak még a lakásban és arany ékszerekkel, illetve egy televízióval távoztak, melyek összértéke 100 ezer forint volt.

Maradtak letartóztatásban

A Miskolci Törvényszék M. S-t a bűncselekmény elhárítására koránál fogva korlátozottan képes ember ellen, nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt 16 év fegyházra ítélte, feltételesen csak a büntetés háromnegyedének letöltése után kerülhet szabadlábra. Ó. Zs-t, mint többszörösen visszaesőt – az eset elkövetésekor már jogerős ítélet volt ellene, amelyet éppen letölt – bűnsegédként elkövetett emberölés miatt 13 év fegyházra, míg M. M-et szintén bűnsegédként elkövetett emberölés miatt 10 év fegyházra ítélte, kétharmadának letöltése után kerülhet ideiglenesen szabadlábra. Mivel a bírónő megfogalmazása szerint a vádlottak méltatlanná váltak a közügyek gyakorlására, így mellékbüntetésként 10 évre eltiltotta azok gyakorlásától őket. A másodrendű vádlottat kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Emellett a keletkezett majd hétmillió forintos bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte őket. Az ügyész három nap gondolkodási időt tartott fenn az ítélet kapcsán, az első rendű vádlott ügyvédje szintén, míg a másod és harmadrendű védője téves minősítés és enyhítés miatt fellebbezett. M. S. felmentésért, míg Ó. Zs. és M. M. enyhítés miatt nyújtott be szintén indítványt, így az ügy már biztosan a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik. Az első és harmadrendű vádlott előzetes letartóztatását a törvényszék fenntartotta a másodfokú eljárás lezárultáig, így a vádlottak úgy távoztak, ahogy érkeztek: vezetőszáron, a családjukkal való érintkezés lehetősége nélkül.

Horváth Imre

