Negyedszerre Kulmala volt a Maci-nyerőember

Az elődöntő negyedik mérkőzése váratlan események sorát hozta. A hazaiak hamar 2-0-ás vezetést szereztek, majd a Macik egyenlítettek. A harmadik szakasz 4-2-es csíki vezetése után a 48. és az 52. perce között óriási fordulat jött: a vendégek négy gólt ütöttek, aztán még a hajrá is nagy izgalmakat hozott. Az összecsapás – és a párharc – kommentálására a piros-fehérek szakmai igazgatóját, az évtizedekkel ezelőtt Erdélyből áttelepült Bíró Ignácot kértük.

Megerősödtek

– Az elődöntő megkezdése előtt öt meccses csatára tippeltem és most azt mondhatom, hogy időarányosan nyerésre állok – kezdte a mindkét alakulatot és a két ország jégkorong kultúráját egyaránt jól ismerő szakember. – A Csíkszeredát az utóbbi évekhez képest sok pénzzel erősítették meg, így a gárda a rájátszásra remek erőt képviselő alakulattá vált. Ez látszott az Acélbikák ellen és látszik a DVTK ellen is. A hozzájuk érkezett orosz légiósok a KHL-ben, a Kontinentális Jégkorong Ligában játszottak és a jók közé tartoztak. Válogatottat megjárt, rutinos és technikás sportolókról van szó, olyanokról, akiknek jelenléte úgymond felhúzta a helyi fiatalokat. Egyedi stílusuk párosul a székely harcossággal és ez az egyveleg felnőtt a feladat nagyságához. A csíkiekre korábban jellemző volt a halványabb kapusprodukció, de a Jegesmedvék ellen ezt is leküzdötték: ­amióta Ruczuj áll a háló előtt, senki nem mehet biztosra. Mindenképpen szólni kell az edzőjükről, Leo Gudasról, aki nagyon jól felkészült a miskolciakból. Többször egész pályás letámadásra jöttek ki, amikor pedig vezettek, nem bunkerkedtek, hanem irányították a meccset. Ezek a húzások gyakran nem tetszettek a diósgyőrieknek, akik a döntő pillanatokban párszor hibáztak is.

Változtatni fognak

– A Jegesmacik minden meccsen elegendő helyzetet dolgoztak ki, ezeket azonban többször nem sikerült megfelelő százalékban értékesíteni – folytatta Bíró Ignác. – Aztán fordult a kocka, hiába, ilyen a jégkorong: a negyedik találkozó utolsó harmadában pedig rövid időn belül minden bement. Ami személyesen nekem nem tetszik: tizenöt gólt kaptunk, ilyen „termékenység” nem volt ránk jellemző, a korábbi diadalokat jó védekezéssel és kombinált támadásokkal értük el. Az ötödik derbire megítélésem szerint az edzői kar változtatni fog a stratégián: úgy gondolom, hogy egyszerűsíteni és gyorsítani fognak annak érdekében, hogy ne veszítsünk el sok párharcot. A csíki sorok variálása is várható: a nagy tudású korongozók mellett ügyelni kell a lelkes fiatalokra, mert ha ők kikerülnek a látókörből, átvehetik a nagyok szerepét. Egyelőre itt tartunk és véleményem szerint a DVTK szombaton este 18 órától, hazai környezetben akkor nyeri meg az ötödiket, ha koncentrációja egy pillanatra sem lankad majd.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

SC Csíkszereda – DVTK Jegesmedvék 5-7 (3-2, 0-0, 2-5)

Csíkszereda, 1900 néző. V.: Kalina, Martin (Andre, Siko).

SC Csíkszereda: Ruczuj – Belov, Farkas T., Fodor 1, Taratukhin (1), Valchar (1) – Bíró T. 2 (1), Brnák (1), Salló, Potapov 1 (2), Schastlivyy 1 (3) – Gecse, Flinta, Antal N., Antal Zs., Molnár Z. – Casaneanu, Györfy, Moldován, Rokaly, Sándor Z. – Onodi (kapus). Vezetőedző: Leo Gudas.

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Láda B. 1, Rantanen, Magosi, Miskolczi, Galanisz – Leppanen, Kiss-Rusk, Pavuk (3), Kulmala 3, Sakaris 1 (2) – Joe (1), Vojtkó, Hajós (1), Tóth A. 1, Vas 1 – Albert T., Köllő, Ritó, Tóth G., Berta – Kiss B. (kapus). Vezetőedző: Mikael Tisell.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Leo Gudas: – Többször is a kezünkben volt a mérkőzés. Remekül kezdtünk, aztán megtorpantunk, de ismét előnybe kerültünk. Aztán a harmadik harmadban zsinórban kaptuk a gólokat, mert nem figyeltünk, mert azt hittük, hogy már nyertünk. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a szerencse is elpártolt mellőlünk.

Mikael Tisell: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert hatalmas karakterről tett tanúbizonyságot. Rosszul indult számunkra a mérkőzés, már az első megindulásból sikerült a hazaiaknak vezetést szerezniük, majd nem sokkal később ismét betaláltak. Az első két játékrészben nem tudtunk fogást találni rajtuk, csak mentünk az eredmény után, bár derekasan küzdöttünk és nem adtuk fel. Az igazi áttörés a harmadik húsz percben jött, ekkor öt percen belül négyszer betaláltunk és átvettük a vezetést. Igazi rájátszásos meccset láthattunk, mindkét fél mindent beleadott. Szerencsére mi bizonyultunk jobbnak, megérdemelten nyertünk, és köszönjük a szurkolóinknak, hogy egészen idáig kísértek minket.

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3-1 a DVTK javára.

