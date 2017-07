Negyedszer randevúznak a könyvtárosok Miskolcon

Július 5–7. között Miskolcon, az egyetemen tartja 49. vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Az élet minősége – könyvtárosok a társadalom szolgálatában címmel.

Kapcsolódási pontok

Minden évben olyan helyszínt igyekeznek találni, amely újat ad a kollégáknak, méghozzá olyan városban, ahol kiváló gyakorlatokat és kollégákat találnak, mondta Barátné dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke. Miskolcra pedig van miért jönni, tette hozzá.

Határon túlról és külföldiek is érkeznek a vándorgyűlésre és tekintik meg Miskolcot is, hangsúlyozta Pfliegler Péter alpolgármester. Hozzátette: ugyanúgy a polgárok életminőségének javításáért dolgozik a város vezetése is, mint a könyvtárosok, az olvasás pedig a kultúra része.

A Miskolci Egyetem mint tudásközpont ugyanúgy kihívásokkal néz szembe, mint könyvtárak, így megvannak a kapcsolódási pontok, mondta a házigazda nevében dr. Jakab Nóra, a Miskolci Egyetem általános rektorhelyettese.1982 és 2004 után – egyedülálló módon – negyedszer ad otthont a vándorgyűlésnek Miskolc, a szervezők pedig nagyon sokat dolgoztak azért, hogy az ideérkezők jól érezzék magukat – mondta dr. Prokai Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója.Nagy elismerés, hogy részt vehettek a szervezésben, jelentette ki Szendi Attila, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazgatója. A jövőben is szeretnének összekötő kapocs lenni az egyetem és a város között, tette hozzá.

Csütörtökön szakmai előadásokkal, szekcióülésekkel folytatódik a program, egy kis sétával és baráti találkozóval fűszerezve. A zárónapon pedig hatféle szakmai kirándulásból válogathat a vándorgyűlés több mint 750 résztvevője.

Szekciók és kitüntetések

Szerdán szakmai kiállítással, majd plenáris üléssel kezdődött az első nap programja. A kiállítást dr. Deák Csaba kancellár nyitotta meg, az ülésen pedig Pelczné dr. Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke videoüzenetben, míg Krucsainé Herter Anikó, az EMMI helyettes államtitkára személyesen köszöntötte a résztvevőket.

Szakmai előadást tartott dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, az Európai ügyek bizottsága elnöke, majd kitüntetéseket adtak át. A Füzéki István-díjat többek között Espán Edina, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum főkönyvtárosa, az MKE Borsod Megyei Szervezet titkára is átvehette.

