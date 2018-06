Negyedszázados jubileumát ünnepli Miskolcon a háziorvosi egyesülés

Az országban azóta is egyedinek számító szervezetet anno a háziorvosok és a házi gyermekorvosok két érdekvédelmi egyesülete és az őket támogató két alapítvány hozta létre – tudjuk meg Soltész Rudolftól az egyesülés vezetőjétől. Az MVHR Egyesülésnek az orvosok nem tagjai. A jogrendszer tagként az alapító szervezeteket definiálja, ezért direkt beleszólása az orvosoknak nincsen a szervezet munkájába. Véleményüket az érdekképviseletek delegáltjai által a taggyűlésen fejthetik ki. Az Egyesülés speciális helyzetéből eredendően mégis nyitott – nincsenek zárt vezetői ülések, bárki megkeresheti gondjával vagy ötletével a menedzsmentet.

A háziorvosok és a házi gyermekorvosok az MVHR Egyesüléshez úgynevezett szolgáltatási szerződéssel kötődnek. Jelenleg B.-A.-Z. – megyéből összesen 224 praxist képviselnek 56 települést felölelve.

Negyedszázad

A miskolci Háziorvosi Egyesülés tehát 25 éve mint szakmai, érdekvédelmi és gazdasági társaság működik egyre eredményesebben. Részben segítséget vállal közfeladatok szervezésében, koordinálásában, a biztonságos háziorvosi ellátás biztosításában tölt be a megyeszékhely mindenkori vezetésével egyeztetett feladatokat. Másrészről az Egyesülést alapító érdekvédelmi szervezetek által összegyűjtött és megfogalmazott kéréseket képviseli és támogatja az egészségpolitikai és gazdasági döntéshozók előtt. E munkájában a szokásjognak és a kivívott rangjának megfelelően más településektől eltérően nagyobb mozgástérrel rendelkezik. Nincs titok, de van néhány meghatározó jellemzője a szervezetnek, ami máshol hiányzik: ilyen a közösségformáló erő, az összetartozás felelőssége, a heterogenitás és a homogenitás összhangjának folyamatos biztosítása, a nyitottság és befogadókészség a változások kezelésében, a minőség iránti igényesség, a politikai és gazdasági függetlenség megőrzése.

Az MVHR Egyesülés a megalakulása után évekig bérelt irodában tevékenykedett, majd 1995-ben vásárolta meg, majd több lépcsőben újította fel a jelenleg is használt 700 négyzetméteres Baross Gábor utcai épületet. Köszönetet érdemelnek Szalay Lajos és Szász Endre grafikusművészek, akik „testre szabott” ajándék képeikkel díszítették az itt lévő irodákat. 1996-ban avatta fel a miskolci Háziorvosi Egyesülés a Debreceni Egyetemmel közösen kialakított oktatóközpontját, ahol azóta is a megye háziorvosainak és házi gyermekorvosainak az akkreditált továbbképzése folyik. Érdekesség, hogy az akkori ünnepségen jelen lévő népjóléti miniszter kiemelte, hogy a miskolci háziorvosi szervezet működése modellértékű és elismerésre méltó módon önellátó. Még ebben az évben dr. Felszeghi Sára alap­ötletét kidolgozva a miskolci Háziorvosi Egyesülés létrehozta az ország első, vállalkozási alapon működtetett foglalkozás-egészségügyi központját, amely ezt követően a minőségi ellátásnak köszönhetően 2000-től a Semmelweis Egyetem akkreditált oktatási helyévé vált – tájékoztat az igazgató.

Túl a városon

Az MVHR Egyesülésnek az első 10 évében orvosigazgatója volt, dr. Szűcs László személyében, aki kialakította a mai napig jól működő szervezeti struktúra alapelemeit. Irányításának időszakára tehető az Egyesülés elfogadtatásának összes sikere, a szakmai elismertség városon túli megteremtése. Második orvosigazgató dr. Munkácsi László menedzselte végig a szervezet irányításának átalakítását. Szemléletbeli és módszertani változtatásaival gyorsabbá, rugalmasabbá alakította az Egyesülésben folyó operatív munkát. Önkormányzati és egészségpolitikai kapcsolatépítésben végzett tevékenysége révén nyílt lehetőség a későbbiekben Miskolc város és az Egyesülés közötti együttműködési megállapodások megkötésére – ismerteti az egyesülés vezetője.

A harmadik, immár 15 éve itt lévő igazgató, Soltész Rudolf pályáztatás útján nyerte el beosztását. Az akkori Igazgatótanács dr. Palla Sándor elnök vezetésével olyan menedzsert keresett – és ezúttal nem háziorvost – aki képes korábbi referenciái alapján megvalósítani a szervezet gazdasági stabilitását és további fejlesztését. Az Ő koncepcióját fogadta el ekkor a Háziorvosi Egyesülés, miszerint a megye más településeinek háziorvosai felé is történjen meg a nyitás és csatlakozzanak a szakmai szervezethez. Az akkori 119 háziorvosi praxis rövid idő elteltével lett 224-es számmá, ami manapság stabilan alkotja a partneri létszámot.

Bővülő szolgáltatási kör

Időközben jelentősen bővült az MVHR Egyesülés által kínált szolgáltatások köre, illetve a közösségformáló rendezvények, rekreációs programok mennyisége is, az akkor még meglévő dr. Haulik László vezette Nil Nocere alapítvány bevonásával. Ma már az új jogszabály által megkövetelt háziorvosi feladatok döntő többségét az MVHR Egyesülés fogja össze elsősorban flottaszerződések megkötésével, más városokhoz képest sokkal kedvezőbb feltételekkel. Így az orvosi rendelőkben kötelező vonalas telefonszolgáltatást, az internetet, a veszélyes hulladék elszállítását és ártalmatlanítását, a tűz és munkavédelmi oktatást és felülvizsgálatot, az infekciókontroll-tervet és a minőségbiztosítási feladatokat is. A legkedvezőbb áron kapják a szervezethez tartozó praxisok az orvos-nővér kötelező szakmai felelősségbiztosítást és most a legújabb jogszabályi előírásnak megfelelő GDPR (személyes adatvédelmi) szabályzatot is. Sokan úgy tartják jó érzés manapság tehát ehhez a szakmai közösséghez tartozni.

A legtöbbet tenni

Kérdésünkre, hogy meddig tartható fenn még-e szervezet Soltész Rudolf elmondja: Sok múlik a jelenlegi, de egykori alapító tagszervezetek vezetőinek hozzáállásán. A Praktizáló Orvosok Szövetségének (POSZ) elnöke dr. Poncsák Csaba és a Gyermek Alapellátásban Praktizáló Orvosok Szövetsége (GYAPOSZ) elnöke dr. Simkó Róbert remélhetően úgy érzi, hogy mindig lehet találni újabb és újabb megoldandó feladatokat. A meglehetősen nagy létszámú orvosközösség érdekében pedig érdemes jó célokért, jó érzésű, tisztességes emberek vezetésével, az értelmes és gondolkodó háziorvosokért és házi gyermekorvosokért a lehető legtöbbet megtenni, amíg a háziorvosi közösség úgy fogja továbbra is érezni, hogy jó érzés a jövőben is az Egyesüléshez tartozás, hiszen ez a közösség számukra a biztonság, a védelem, és az elérhető nyugalom.

– Pap Gyula –

A címzetes főorvosok névsora (130 fő)

Fogorvosok (44 fő)

Dr. Bakos Margit

Dr. Barnóczky Erika

Dr. Botka Zsuzsanna

Dr. Csépányi Adrien

Dr. Csepregi Enikő

Dr. Csokonay László

Dr. Csontó-Szarka Erika

Dr. Dapsy Endre

Dr. Darvas Zsuzsanna

Dr. Dicsőfi Sándor Zsolt

Dr. Erdősi Mária

Dr. Faragó Ildikó

Dr. Fedor Krisztina

Dr. Fülöp Ilona

Dr. Gőz Imre

Dr. Hajdú Gabriella

Dr. Istók László

Dr. Janovszky Márta

Dr. Joós Teréz

Dr. Kecskés István

Dr. Kerekes László

Dr. Kiss Ildikó

Dr. Komlóssy Attila

Dr. Kovács Anzséla

Dr. Kozák Andrea

Dr. Krenyitzky Györgyi

Dr. Márkus Zsuzsanna

Dr. Mélász-Szigetvári Andrea

Dr. Német Hajnalka

Dr. Nevelits Katalin

Dr. Perge Andrea

Dr. Rácz Andrea

Dr. Rakaczki Zsuzsanna

Dr. Sógor Anikó

Dr. Somodi Judit

Dr. Soós Tamás

Dr. Sutóczki Zoltán

Dr. Szabó Marianna

Dr. Szederkényi Zsuzsanna

Dr. Szombathelyi Mária

Dr. Tímár Judit

Dr. Trója Gabriella

Dr. Zádor Adrienn

Dr. Zsúdelné Dr. Lajos Edit

Házi gyermekorvosok (24 fő)

Dr. Balogh Enikő

Dr. Boda Péter

Dr. Cserhalmi Katalin

Dr. Csürke Margit

Dr. Dorgai Judit

Dr. Dudás Katalin

Dr. Gáspár Ágota

Dr. Kovács Éva

Dr. Kovács Éva Mária

Dr. Lőrinczi Jolán

Dr. Nagy Zsuzsanna

Dr. Nsossoné Dr. Nagy Franciska

Dr. Oláh Ibolya

Dr. Orosz Imre

Dr. Petercsák Edit

Dr. Simkó Róbert

Dr. Soós Ágnes

Dr. Stunya Edina

Dr. Tóth Ilona

Dr. Török Lajos

Dr. Üveges Zsuzsanna

Dr. Vékony Emese

Dr. Veres Irén

Dráviczkiné Dr. Naár Éva

Felnőtt háziorvosok (62 fő)

Dr. Balyi Gizella

Dr. Bártfay Anikó

Dr. Béres Imre Sándor

Dr. Blága Izabella

Dr. Bobula Zsuzsanna

Dr. Czenke Antal

Dr. Csatlócki István

Dr. Csongrádi Csaba

Dr. Fekete – Gálfi József

Dr. Fülöp Judit

Dr. Gecse János

Dr. Gödry György

Dr. Gönczi Ibolya

Dr. Görgei Tibor

Dr. Gyarmati Tamás

Dr. Győrbíró Annamária

Dr. Hadas Éva

Dr. Hintalan János

Dr. Janoczkó Erzsébet

Dr. Kertész Éva

Dr. Kiss Bertalan

Dr. Kopcsa Dénes

Dr. Kovács László

Dr. Kovács Pál

Dr. Kőhalmi György

Dr. Krammer Marianna

Dr. László Judit

Dr. Majzik Péter

Dr. Márk Miklós

Dr. Marossy Péter

Dr. Melika Izabella

Dr. Mohamed Shah Alam

Dr. Molnár István

Dr. Munkácsi László

Dr. Nagy Zsuzsanna

Dr. Novák Marianna

Dr. Örkényi Dorottya

Dr. Pál Marianna

Dr. Pásztohy Gyöngyi

Dr. Ráduly Sára

Dr. Ragány Tünde

Dr. Sass Irén

Dr. Simay Attila

Dr. Sója Szabolcs

Dr. Soós László József

Dr. Steer Marianna

Dr. Szabó Anna

Dr. Szabó Kató

Dr. Szakács Imre

Dr. Szarka Zoltán

Dr. Székely Annamária

Dr. Szobeczki Csanád

Dr. Szűcs László

Dr. Takács Erzsébet

Dr. Tóth Klára

Dr. Tóth Sándor

Dr. Tóth Zita

Dr. Ujaczki Mária

Dr. Ujj Róbert

Dr. Vajvoda Julianna

Dr. Varga Erzsébet

Dr. Wirtz Ferenc

VISSZA A KEZDŐOLDALRA