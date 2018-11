Negyedszázad már eltelt Cigándon

Ki gondolná, hogy a mindig mosollyal az arcukon színpadra álló, a különböző eszközöket mesterien használó, remek koreográfiákat bemutató cigándi majorettes lányok története már 25 évet ölel fel? Pedig így van.

Újdonságként hatott

25 évvel ezelőtt kezdődött el egy mai napig töretlen munkafolyamat Némethy Viktória zene- és táncpedagógus vezetésével.

Némethy Viktória egész élete a zene és a tánc körül forog. Fiatal korában szertornázott, balettozott a hangszeren való tanulás mellett. Mindig szeretett mozogni. Édesapja, Orosz József – aki korábban a beregszászi fúvószenekar karnagya volt és jó kapcsolatot ápolt a miskolci mazsorettekkel – sugallatára határozott úgy, itt Cigándon megpróbálja meghonosítani ezt a táncműfajt.

Újdonságként hatott tehát, mikor is az első csoport összeállt, és megkezdték a munkát és megalakult a TriAngel Majorette Tánccsoport.

Versenyszellem

Már a név is érdekes jelentéssel bír, hiszen a zene és a tánc mellett a csoport nőiességét is magában rejti. Mindez a koreográfiákhoz választott kiváló zenékben, a precíz, látványos koreográfiákban, valamint a lányok öltözékében is megmutatkozik.

Az eredmények is önmagukért beszélnek. Némethy Viktória elmondása szerint a legkedvesebb emlékük a legelső verseny, ahol újoncként rögtön egy harmadik helyet szereztek meg. Ebből a sikerből tudták, hogy jó irányban halad a csoport, ezt a megkezdett utat kell végig járni.

Innentől kezdve jöttek és mai napig jönnek a felkérések, amiket szívesen vállaltak. A kezdeti sikereket követően folyamatosan jártak versenyekre, amely a táncosok tanulását és fejlődését segítette, és napjainkban segíti. Motiváló ereje is van egy-egy ilyen megmérettetésnek.

A többi csoportot látva erősödik bennük a versenyszellem, a minél magasabb színvonalú munkavégzés iránti vágy a még jobb eredmény érdekében. Minden fellépésről, versenyről szép emlékeket őriznek az egykori, illetve a mai tagok.

Ezeknek a sikereknek, az önzetlenségnek, a kemény, megfeszített munkának köszönhetően vált a lányokból egy erős közösség, akik tudnak együtt örülni, együtt szomorkodni, tudják egymást segíteni. Nemcsak az országhatáron belül, azon kívül is rendkívül magas fokon képviselték Cigándot a majorettes lányok az idők folyamán. Németországban, Ukrajnában, Kárpátalján, Szlovákiában, Lengyelországban és Erdélyben varázsolták el a közönséget és a szakmai zsűrit a táncosok. Nagy mérföldkő volt a csapat életében a lengyelországi és erdélyi Európa-bajnokság, ahol a Magyar Látványtánc Szövetség szervezésében vettek részt a növendékek és értek el hatalmas sikereket, büszkeséggel töltve el mindazokat a táncosokkal egyetemben, akik szerepet vállaltak a felkészítésben.

A cigándi önkormányzat a közelmúltban Kántor Mihály díjban részesítette a Triangel Majorette Tánccsoportot és vezetőjét Némethy Viktóriát a közművelődésben elvégzett kiemelkedő tevékenységéért, és fennállásuk 25. évfordulója alkalmából. A díjat Oláh Krisztián polgármester adta át.

ÉM

