Négy új díszpolgára lett Tiszakarádnak

Tiszakarádon a IV. Falunapot tartották a Kántor Pál Művelődési Ház melletti Dísztéren.

Posztumusz elismerések

Tavaly a falunapon tartották meg a művelődési ház névadóját és akkor adták át a dísz­polgári címet is a település szülöttének, Kántor Pálnak. Idén folytatták ezt a hagyományt és ezúttal négyen is megkapták a Tiszakarád díszpolgárságát bizonyító oklevelet. Sajnos ketten már csak posztumusz elismerésben részesültek. Gál Béláné, Tiszakarád volt jegyzője és Egresi László, Tiszakarád egykori református lelkésze így már nem lehetett jelen az ünnepségen, özvegyük vette át a díszpolgári elismerést. A méltatásban elhangzott, bár egyikük sem a faluban született, nyugdíjba vonulásukig és még azt követően is hűségesen szolgálták Tiszakarádot és sokat dolgoztak a közösségért.

Közért dolgoznak

A másik két kitüntetett dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője és Tompa László volt.

Dr. Hörcsik Richárd egyebek mellett azért kapta meg ezt az elismerést, mert régóta szívügyének tekintette és tekinti Tiszakarád fejlődését, számos beruházás előkészítésében segítette a bodrogközi települést, így neki is köszönhető az, hogy Tiszakarád az elmúlt években látványos fejlődésnek indult, és ennek az évnek az elején még egy 50 alkalmazottat foglalkoztató munkahely Tiszakarádra telepítésében is segédkezett.

Tompa László tősgyökeres tiszakarádinak számít, több generációra visszatekintve valamennyi felmenője a faluban született és élt. Tompa László régóta aktív szerepet vállal Tiszakarád közösségi életében, ezen felül pedig 27 éve a református egyház gondnoka a településen.

Valamennyi kitüntettetnek Karászi Zoltán, Tiszakarád polgármestere adta át a díszpolgári címet.

