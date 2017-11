Négy plusz egy diósgyőri a válogatott összetartásán

A Diósgyőri Kajak-Kenu SC négy ifjú kenusa és edzőjük is meghívást kapott a kölyök korosztály októberi válogatott összetartására. A 12–13 évesek 76 fős létszámban Dunavarsányban készültek együtt egy héten át.

Figyeltek, irányítottak

Az 50 kajakos mellett 26 kenus – akik között 6 lány is volt – edzett, és négyen, Orosz László, Kovács Kristóf, Héjjas Gyula és Böszörményi Bendegúz a diósgyőri színeket képviselte. Ők mindannyian annak a csoportnak a tagjai, akikkel Révész Zoltán foglalkozik a mindennapokban, szezonban a Csorba-tavi telepen.

– Két versenyzőnk, Héjjas Gyula és Böszörményi Ben­degúz számára nem voltak ismeretlenek a körülmények, ők már tavaly is meghívót kaptak ide, Orosz László és Kovács Kristóf viszont most készült először a válogatott kerettel – mondta Révész Zoltán, aki elhallgatta, hogy ő is most debütált, arra a kérdésünkre pedig, ő miként került oda, így felelt: – Kovács Tamás, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség sportszakmai referense kért fel, legyek jelen a kölyök korosztály-válogatott összetartásán, és szegedi kollégámmal, Kása Ferenccel felügyeltük, irányítottuk a 12–13 évesek munkáját.

Arra a kérdésünkre, hogy ez a felkérés csak erre az egy hétre szólt-e, vagy lesz folytatás is, a DKSC-nél 7 éve edzősködő tréner így felelt:

– Ennek a korosztálynak a tagjait nemzetközi szinten még nem versenyeztetik, úgyhogy csak rövid táborok vannak, a legközelebbi tavasszal lesz. És bár szó esett róla, hogy esetleg ott is jelen kellene lennem, de ez még messze van, nem foglalkoztat. Annak viszont örülök, hogy a négy ügyes fiúval a diósgyőri kenusok is képviseltették magukat ezen az összetartáson, már csak azért is, mert akit ide meghívnak, az innentől szem előtt lesz, és ha nem törik meg a fejlődése és ugyanolyan alázattal dolgozik, mint eddig, van esélye arra, hogy a legnagyobb versenyekre is eljusson.

Mint megtudtuk: a diósgyőri edző év közben egy 30 fős kenus csoporttal dolgozik, és a válogatottba meghívót kapott versenyzői közül Héjjas és Böszörményi egyesben, Orosz és Kovács pedig párosban tartozik a hazai élmezőnyhöz, előbbiek 2000 méteres, utóbbiak pedig 4000 méteres számban.

Sok munkán vezet az út

– A Dunavarsányban eltöltött napok alatt Dónusz Éva utánpótlás szövetségi kapitány kétszer is meglátogatott minket, ez is jelzi, hogy a sportág vezetése figyel a fiatalokra, kíváncsi rájuk – mondta Révész Zoltán, aki arra a kérdésre, hogy mekkora az esély arra, hogy az általa felkészített sportolók nevével majdan felnőtt világversenyeken is találkozhatunk, így felelt:

– Nagyon sok munkán át vezet az út ehhez, hiszen ők még a legfiatalabb korosztályhoz tartoznak, és még egyelőre az az első lépcsőfok, hogy nemzetközi versenyeken vegyenek részt. Mivel Böszörményi Bendegúz már a serdülőválogatottnak is tagja, jó esélye van arra, hogy számára ez már a következő évben megadasson, hogy ORV-n, vagyis Olimpiai Reménységek Versenyén rajthoz álljon Magyarországot képviselve. De ezt az utat nemcsak ő, hanem mások is járhatják, a DKSC-ben edzőkollégáimmal, Slisz Bélával – aki két kenus válogatott, az ifjúsági Festő Vanda és a felnőtt Viola Viktor felkészítésével is foglalkozik –, valamint Rajnai Sándorral és Belányi Zsolttal szívesen látunk olyan újoncokat is, akik érdeklődnek a kajak-kenu iránt.

– Berecz Csaba –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA