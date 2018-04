Négy nap a wellnessben, vagy az ágyások mentén

Hamarabb indul a strandszezon, a nyárias meleg miatt már üzemelnek Miskolcon is a szabadtéri medencék.

„A korábbi tapasztalatok miatt, most is nagy forgalomra számítunk, ilyenkor mindig megugrik a látogatók száma. Hagyományosan május 1-je szokott a nyitási időpont lenni, ám most a karbantartási munkálatokat direkt úgy ütemeztük, hogy pár nappal hamarabb tudják használni a kültéri részeket is – hangsúlyozta Scheitzner Beáta, a Miskolci Turisztikai Kft. ügyvezetője.

A világörökség részeként jegyzett hegyaljai települések is népszerű turisztikai célpontok. Ma kezdődik Tokajban a háromnapos Halas Boros Fesztivál és Hacacáré, melynek keretein belül a halászléfőző és tortasütő verseny mellett számos szabadtéri koncert lesz. A magyar rock és blues zene ismert nagyjaival is találkozhatunk most Tokajban. Az Omega tagjai szombat délelőtt halászlét főznek, este pedig játszanak a Karthago bulija után. Vasárnap többek között Deák Bill Gyula és a Bëlga is fellép a zempléni városban.

Pezsgő borvidék

Pezsgés lesz a szomszédos Tarcalon is, ahol bűbájos hétvégét tartanak és a kulturális program mellett borkóstolási lehetőséggel és gasztronómiai különlegességgel várják az ínyenceket. Idegenforgalmi szempontból ez a község is fontos terepe a történelmi borvidéknek, az itteni Andrássy-kastély számít a környék egyik legnívósabb szállodájának, de Sárospatak is igényes szállásokat kínál.

A magyarok árérzékenyek

„Ismét telt házunk lesz. A Pünkösdhöz hasonlóan május elsején is kimagasló forgalom szokott lenni. Csak ajánlani tudom ezt a csodálatos természeti és kulturális adottságokkal bíró várost a jó borok és a wellnessprogramok kedvelőinek – érvelt ­Sárospatak mellett Bágyi Péter, a Bodrog Hotel ügyvezetője. A szállodavezetőtől azt is megtudtuk, hogy a magyarok árérzékenyek, többségük az akciós lehetőségekkel él. A 3 éjszakás csomagot részesítik legtöbben előnyben, ez gazdaságosabb – tette hozzá.

A várak is tartalmas kikapcsolódást kínálnak, a megújult diósgyőri erőd mellett a Füzéri és a boldogkői kastély is népszerű.

Az utak állapota ugyan csapnivaló, de a páratlanul szép látvány és a korabeli hangulat miatt érdemes zötykölődni, mert Boldogkőn található hazánk legromantikusabb erődítménye, ahol egész szezonban programokkal várják a látogatókat. Itt a kispénzű turisták is kellemesen tölthetik el az időt, a környéken esténként hangulatos teraszos vendéglőkben kortyolják a zamatos borokat, miközben megcsodálják a naplementét és ezt a lenyűgözően szép vidéket.

Munkával töltik az időt

Akadnak olyanok is, akik ki sem mozdulnak otthonról, mégis munkával töltik a szabadnapot.

„Kapálni és ültetni kell, szombaton elvetem a paradicsom és paprika palántákat, a hosszú tél miatt csúszásban vagyunk” – magyarázza Imre, aki a kerti munkák mellett azért családi kirándulást és grillpartit is tervez hétvégére.

Nem mindenki értékeli a hangos koncerteket és a luxusszállodákat, többen a Bükkben barangolnak, keveset költenek, mégis feltöltődnek a kiadós kirándulás során.

Divat fürdőben töltődni

A tapolcai Barlangfürdő egyébként nemzetközi viszonylatban is kuriózumnak számít, kedveli a külföldi vendégkör is, itt gyakran hallhatunk angol, német, szlovák, lengyel szót, de nem csak Európából, hanem a világ számos pontjáról érkeznek ide. A nemzeti ünnepek és munkaszüneti napok során azonban a magyarok jelentős része is fürdőkben töltődik fel, húsvétkor tízezren választották Miskolctapolcát, várhatóan ismét a Barlangfürdő fogja a legtöbb vendéget vonzani.

– Juhári Andrea –

