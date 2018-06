Négy évet kaptak a rendőrökre támadók Mezőkövesden

Az első- és másodrendű vádlottat négy év szabadságvesztésre, a harmad- és negyedrendűt felfüggesztett börtönre ítélte a Mezőkövesdi Járásbíróság abban az eljárásban, amelyet azért folytattak le, mert a vád szerint a négy elkövető rendőrökre támadt Mezőkövesden.

Ittasak voltak

Tavaly novemberben történt az eset, amikor két rendőr intézkedés alá vonta az ittas állapotban lévő másodrendű vádlottat. Előzőleg bejelentés érkezett ugyanis amiatt, mert a másodrendű vádlott megfenyegette az utcán volt anyósát, akivel rendszeres volt a konfliktus, ha összetalálkoztak, két évvel korábban is volt egy tettlegességgel és bírósági ítélettel záruló ügye a két családnak. Érdekesség volt egyébként, hogy két másik rendőr az események előtt nem sokkal beszélt a vádlottakkal, akik ugyan ittasak voltak, de normálisan viselkedtek. Ők küldték haza őket.

Az első- és harmadrendű vádlottak testvérük segítségére siettek, szidalmazták a járőröket, próbálták megütni őket, ruhájukat rángatták. Később az elsőrendű vádlott élettársa, a negyedrendű vádlott is közbeavatkozott, igyekezett nehezíteni az intézkedést. A járőrök könnygázt is alkalmaztak annak érdekében, hogy lecsillapítsák a kedélyeket, majd a férfiakat megbilincselték. A négy vádlottal szemben csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.

Agresszíven léptek fel

A Mezőkövesdi Járásbíróságon csütörtökön délelőtt rendőr tanúkat hallgattak meg. Ennek során elhangzott, az eseményekről videofelvételt is készített az egyik vádlott lánya, s ezt a rendőrség rendelkezésére bocsátotta. Ezen az elsőrendű vádlott megbilincselése utáni események látszanak. A vádlottak szerint a felvétel hosszabb volt, azt megvágták, s ügyvédeik azt is kifogásolták, hogy a rendőrök jelentései túlságosan egyezők voltak. Szerintük a videofelvételt többen is láthatták jelentésük megírása előtt, s az egyik rendőr említést is tett róla írásában.

Az események lefolyásáról is mást állítottak, mint a rendőrök, szerintük nem egyszerre szálltak ki a páros tagjai az autóból, valamint agresszívan léptek föl, egyikük azonnal könnygázt fújt rájuk, miközben voltak ott gyerekek is. Azt is állították, az elsőrendű vádlott nem ütésre emelte kezét – ebből a mozdulatból eszkalálódtak aztán az események – csupán hevesen gesztikulált. A rendőri reakciók hatására fajultak el aztán az események.

A bíróság azt látta bizonyítottnak, hogy a másodrendű vádlottól információt kérő járőrök szabályosan jártak el, s az egyik rendőr az elsőrendű vádlott ütési próbálkozását hárította el. Majd a másodrendű vádlott a rendőr fejére húzta a zubbonyát és megpróbálta földre vinni, s ebben egy húzás erejéig segíteni próbált a harmadrendű vádlott is. A másik rendőr végül gázspray alkalmazásával zavarta el a vádlottakat, majd megpróbálták megbilincselni az elsőrendű vádlottat, aki ellenállt. A visszaszaladó másodrendű vádlott nekik támadt, de az erősítésként érkezők megfékezték. A harmadrendű vádlott először kirántotta karját a rendőr fogásából, majd hagyta megbilincselni magát. A hangoskodás a kapitányságon is folytatódott, itt a másodrendű vádlott rosszul lett, hozzá mentőt hívtak, s nyugtató injekciót kapott, később kórházba szállították. A vádlott kifogásolta, hogy ekkor és a fogdában is rajta volt a bilincs, s állítása szerint rasszista megjegyzéseket is tettek rá. Eközben szidalmazta az őrzésével megbízott rendőröket, ezért becsületsértéssel is megvádolták. A bíróság szerint a telefonon látható felvételt nem manipulálták, ahhoz illetéktelen rendőrök nem fértek hozzá.

Ketten fellebbeztek

A Mezőkövesdi Járásbíróság a büntetett előéletű elsőrendű vádlottat négy év fegyházra és négy év közügyektől eltiltásra ítélte, feltételes szabadlábra nem bocsátható. A szintén büntetett előéletű másodrendű vádlottat a bíró négy év börtönre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte. A harmadrendű vádlottat a bíró két év szabadságvesztésre ítélte, öt évre felfüggesztve, előzetes letartóztatását megszüntette. Azt javasolta neki, vigyázzon magára és tartsa magát távol testvéreitől. A negyedrendű vádlott másfél év börtönbüntetést kapott, három évre felfüggesztve. Az ítélet nem jogerős, az ügyész három nap gondolkodási időt kért. Az első- és másodrendű vádlott felmentésért, illetve enyhítésért, eltérő jogi minősítésért fellebbez, a harmad- és negyedrendű vádlott tudomásul vette az ítéletet.

– Tóth Balázs –



