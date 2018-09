Négy és fél milliárd forintból újul meg a turai Schossberger-kastély

A műemléki védelem alatt álló, 1886-ban épült kastély tetőszerkezete már megújult, és az épület 21. századi megoldásokkal elvégzett utólagos talajvíz-szigetelést is kapott, a projekt harmadik eleme, a kastély teljes külső és belső megújulása pedig várhatóan 2019 első negyedévére fejeződik be a BDPST Zrt. jóvoltából – közölte a projekt kommunikációjával megbízott ügynökség az MTI-vel.

A Magyarországon egyedülálló, klasszicista stílusban épült kastély tetőkialakítása a szakembereket számos kihívás elé állította nem csak leromlott állapota, de tagoltsága és a 20 kémény kialakítása miatt is. Az építészek végül a tetőszerkezet teljes újjáépítése mellett döntöttek és födémig visszabontották a szerkezetet, majd egy koporsófödém telepítését követően egy új tetőtéri épületszint kialakításával húztak új tetőt az épület fölé, és az összedőlés határán álló kéményeket is teljesen újraépítették.

Az épület statikai jellemzőit nem csak a csapadék okozta beázások, de a talajvíz beszivárgása is nagymértékben gyengítette. A rekonstrukció fontos részét képezte a felázás elleni védekezés, amelyet jelentősen nehezítettek a korábbi évtizedek szakszerűtlen beavatkozásai.

A szakemberek az épület külsejének eredeti állapotba történő visszaállításán és a belső terek kialakításán, valamint a díszítő elemek helyreállításán is elkezdtek dolgozni. A projekt során 12 restaurátor-szakterület munkatársai foglalkoznak a gipszstukkók, falfreskók vagy éppen fa épületelemek helyreállításával. A belsőépítészeti munkák közül már lezárult az épület teljes vízvezeték-hálózatának kiépítése és az elektromos vezetékek telepítése, jelenleg a belső terek végleges kialakítása és a restaurátori munkák zajlanak, amelyek mentén az épület jövő év elején visszanyeri korábbi pompáját. A kastély külső megjelenése is követi majd az 1800-as évek végi hangulatot, hiszen az eredetivel teljesen megegyező díszburkolat kerül majd az épületre a legapróbb részletekig kidolgozott díszítőelemekkel, stukkókkal.

A felújítást végző vállalat a komplexum modern funkciókkal való megtöltésére is odafigyelt, így került az épületbe egy annak hangulatába és arculatába illeszkedő lift, de a kastély rekreációs funkciókkal is gazdagodik és egy 19 vendégszobával rendelkező rendezvényközpont is üzemel majd benne, ahol akár esküvők és kulturális programok is szervezhetők.

