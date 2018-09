Négy érmet szereztek a miskolci grapplingversenyzők

A kazahsztáni Asztanában rendezték meg a múlt hétvégén az idei grappling világbajnokságot. Az eseményen magyar versenyzők is részt vettek, köztük a Miskolci Ju Jitsu Egyesület sportolói is, akik kiválóan szerepeltek. Körmöndi Marcell a schoolboy (serdülő) korcsoportban, 66 kilogrammban, GI-ben (ju jitsu edzőruhát jelent, amit használhatnak is a küzdelem során) és NO GI-ben (passzos ruházatban vannak a versenyzők, a küzdelem pusztakezes, kesztyű és bandázs nem használható) is bronzérmet szerzett. Ugyancsak a dobogó harmadik fokára állhatott fel – szintén a schoolboyoknál – 59 kilóban, GI-ben Szabó Alex, de a juniorok között, NO GI-ben, 62 kilogrammban Sejkoczki Dávid nyakába is bronzérmet akasztottak a viadal végén. A sportolók felkészítőedzője Mellik Béla volt.

ÉM

