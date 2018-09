Négy csodálatos hely is van Miskolcon

Klasszicista szigetek, polgári miliő, széles főutca, szürke, ám számunkra kedves lakótelepek, Miskolcot mustrálgattuk a lokálpatrióta építész szemüvegén keresztül.

Miskolc az egyik legrégebben lakott kárpát-medencei települések közé tartozik, ahol a szeleta kor óta folyamatos az emberi jelenlét, ez a nagy múlt is igen gazdaggá teszi, hiszen a történelem minden egyes korszaka itt hagyta a védjegyét ezen a misztikusan szép környezetben fekvő ősi településen.

Emblematikus épületek

– Sógornőm, mikor idekerült sérelmezte, hogy míg Szeged, Pécs és Debrecen neve ott az iskolai tankönyvekben is, addig Miskolcról alig esik szó. Ennek egyszerűen az az oka, hogy Miskolc sokáig csak egy volt a sok hazai mezővárosok közül, hiszen csak később, a 20. század elején vált önálló törvényhatósági várossá. Ennek ellenére rendkívül gazdag a kulturális örökségek tekintetében a borsodi megyeszékhely – anekdotázott Szunyogh László, megyei főépítész, akivel a helyi értékekről beszélgettünk. Szunyogh László úgy véli, Miskolcon minden jeles építészeti stílus felfedezhető.

– Gondoljunk csak bele, ha olyan nagyváros nevét említjük, mint Debrecen, az embereknek beugrik róla a Nagytemplom, Szeged esetében várhatóan a Dómra gondolnak és a dzsámi képe villan fel a fejekben, mikor Pécs szóba kerül, ám Miskolcnak három ilyen országosan ismert épülete is van, sőt négy! Az Avasi kilátóról mindenki tudja, hogy itt van, de a Diósgyőri vár és a Palotaszálló mellett a Barlangfürdő kagylója is híres turisztikai szimbólum – emeli ki büszkén a szakember.

A török hódoltság idején a település földsánccal és palánkkal volt körbekerítve, ennek az emlékét őrzi a Szeles utca nyomvonalvezetése a Búza téri nagy kanyarral. A Győri, Szentpéteri és Csabai kapu elnevezések is ezt a korszakot idézik, ezeken a pontokon lehetett bejutni egykor a városba. A legrégebbi épületeink között tartjuk számon az Avasi Református Templomot és a Diósgyőri vár egyes részeit is. Ez rendkívül sokszínű terület, ahol minden kor embere megtalálta a számítását.

Letűnt századok hangulata

– Miskolcnak sok-sok arca van. A Hunyadi utca utolsó eleme számos barokk jegyet mutat, ez egyébként a város legidősebb lakóháza, de a Tetemvár is igazi kuriózum. A fővárosi művészek által oly sokszor visszasírt Tabán hangulatát idézi. A város és a megyeháza között elterülő klasszicista szigeten is letűnt századok hangulata suhan át. A polgárvárosi arculatot hűen tükrözi a főutcánk, mely régen a térség legforgalmasabb piacának adott otthont, ezért olyan széles. A Petőfi utca is a polgári miliő része, és a borsodi söröző eredeti épülete is ezt a képet őrizte meg. Az acélvárosi korszakot sem szabad szégyellnünk, sőt legyünk büszkék rá, mert a maga nemében páratlan csodák születtek ezekben az évtizedekben is – érvelt a főépítész.

– Az 1960-as, 70-es években nemzetközi színvonalú helyeket húztak fel Miskolcon. Az Avasi kilátó ilyen igen komoly alkotásnak számít, mely napjainkban is a modern építészet egyik gyöngyszeme. Pár éve a korszak épületeit bemutató kiállításnak és könyvnek is a kilátónk lett az arca, a miskolci torony szerepelt a meghívókon, a képeslapokon és a könyvborítón. Ez időtálló, értékes épület. De a városi sportcsarnok is jól sikerült emléke a múlt századnak, és az egykori Rónai Művelődési Ház is ízléses, időtálló komplexum – magyarázta a szakember. Szunyogh Lászlótól azt is megtudtuk, hogy a kilátó nemzetközileg is elismert alkotásnak számít szakmai körökben. A megyei főépítész szerint ezt a szimbolikus tornyot meg kell őrizni, mert ilyen csodálatos, modern építményünk egyedül nekünk van ebben az országban.

Ez a terület mindig nyitottan fogadott különböző kultúrákat, népeket. A sokszínűség mindig is Miskolc erőssége volt. A regionális szerepre törő Debrecen belvárosán napjainkban szinte lehetetlen változtatni, Miskolc viszont rugalmasan számos stílust képes magába foglalni. Éppen ezért még nem késő kiaknázni a páratlan lehetőséget, melyet a történelmi Avas kínál, ugyanis nincs még egy olyan hazai megyeszékhely, melynek centrumában egy szőlőhegy nyújtózkodna az ég felé.

Az útkeresés fázisában

– Bárhol a világon vigalmi negyedet alakítanának itt ki, de Miskolc az útkeresés fázisában van, remélem sikerül kiaknázni idővel a történelmi Avasban rejlő lehetőségeket – tette hozzá.

A panelházak nyilván nem tartoznak az egyedi épületek közé, ám nincs olyan lokálpatrióta, akinek ne dobbanna meg a szíve, mikor a vonatból megpillantja a dombon lévő lakótelepet. Ez a kép jelzi az embernek, hogy végre hazaérkezett, Láttam már számos világvárost, építészeti remekműveket, de képtelen lennék elhagyni Miskolcot egyrészt azért, mert itt az otthonom, ide kötődöm minden idegszálammal, másrészt pedig azért, mert ebben az ezerarcú városban a világ minden szépsége felfedezhető – vallotta be az építész.

Juhári Andrea

