Mielőtt azonban megvennénk a rakétákat, nem árt, ha néhány információval tisztában vagyunk. Az év végén használt tűzijátékok a harmadik pirotechnikai osztályba tartoznak, amelyeket nagykorú személyek december 28-a és 31-e között engedély nélkül megvásárolhatnak. A rendőrség tájékoztatása szerint „ezek a személyek birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-én 6 óráig felhasználhatják”.

Nem árt tudni, hogy a pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrhatóság ideiglenes tárolóhelyre is engedélyezi.

Veszélyes

A szakemberek kérik, ne vásároljunk illegális árustól tűzijáték terméket, mert ezzel magunkat és környezetünket is veszélyeztetjük. A legális forgalmazási helyeken szakképzett pirotechnikus dolgozik, aki felvilágosítást is ad a termékek biztonságos használatáról. Ugyanakkor petárdát birtokolni és felhasználni az év minden napján, így szilveszter éjjel is tilos! A rendőrség a petárdát birtoklók és használókkal szemben szabálysértési eljárást kezdeményez, amelynek keretében akár 150 ezer forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhat.

