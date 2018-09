Ne várjunk a tüzelésig!

Sok gazdi elképzeléseivel szemben az állatvédő szervezetek az ivartalanítás élharcosai. A Miskolci Állatsegítő Alapítvány (M.Á.S.A.) nagy tapasztalattal rendelkezik a kóbor kutyák mentése, rehabilitációja és gazdásítása terén. A telephely vezetője, Horváth Rita elmondta, hogy felnőtt kutyákat csak ivartalanítva adnak örökbe, a kölyköket pedig később visszavárják ivartalanításra.

Hét hónapos korban ajánlott

– A kedvezőtlen szaporulatot csak ivartalanítással lehetséges megelőzni. Tévhit, hogy meg kell várni a műtéttel az első tüzelést, mert ilyenkor a kutyák sokkal nyugtalanabbak. A beavatkozást már 5-7 hónaposan gond nélkül el lehet végezni. Sőt különféle egészségügyi problémákat is meg lehet ezzel előzni. Például prosztatadaganatot, emlődaganatot és méhgyulladást. Az ivartalanítás rutin­műtétnek számít, ami nem viseli meg túlzottan az állatokat. Körülbelül tíz nap a varratszedés ideje, amíg műanyag gallért kapnak. Az első egy-két napig kell nekik fájdalomcsillapítót adni, majd teljesen egészségesek lesznek. Számos előnye mellett, csak egyetlen valós hátrányt tudok említeni, hogy ivartalanítás után megváltozik a hormonháztartás és jobban oda kell figyelni az állat etetésére. Gyakran találkozunk olyan leendő gazdikkal, akik ragaszkodnak hozzá, hogy a kedvencüknek még lehessen kiskutyája és sok tév­hit is kering. Félnek tőle az emberek, hogy a műtét után már nem őrzi a kutya a házat és kedvetlen lesz, illetve vizelési problémái adódnak – számolt be a Sajószigeti úti telephely vezetője.

Elkerülhetők a daganatok

Az ebek ivartalanítása mellett, a macskákról sem feledkezhetünk meg. A bemutatkozó Süti Állatotthon Alapítvány honlapján rengeteg hasznos információ található ezzel kapcsolatban.

A lakásban tartott macskáknál nagy valószínűséggel nem fognak kiscicák születni, de vannak bizonyos viselkedési formák, amik az ivaros állatokat jellemzik. A kandúrok jelölni kezdik a területüket szúrós szagú vizeletükkel és állandó hatalmi harcot vívnak egymással, illetve elcsavarognak, ezért gyakran sebek találhatóak a testükön. A verekedéssel és a párzással egy sor gyógyíthatatlan betegséget is összeszednek. A nőstény macska a tüzelési időszakot hangos, panaszos nyávogással kezdi, majd jön a hempergés és a taposás ideje. Ilyenkor a cica nyugtalanabb és ingerlékenyebben viselkedik. Nőstényeknél az ivar­talanítással 90 %-al csökkenthető a tejmirigyrák való­színűsége, a gennyes méhgyulladás és a méhdaganat kialakulása. A műtét ajánlott időpontja nagyjából 6-8 hónapos korra tehető, mindkét nem esetén.

ÉM-DA

