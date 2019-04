Ne várjunk a kezeléssel, ha élősködőt találunk

Az előbbi babesiosisat és kullancsencephalitist, vagy más néven fertőző agyhártyagyulladást terjeszt, a szívférgességet pedig a mediterrán vidékekről elszaporodott fertőzött szúnyogok okozzák – tudtuk meg dr. Kondrak Lászlótól, a Kertvárosi Állatorvosi Rendelő vezető orvosától.

Hatékony megelőzés

– Miskolcon is egyre gyakoribbak a fertőzött területek, ezért sétáltatás előtt mindenképpen érdemes védelmet biztosítanunk kutyánknak cseppek vagy tabletta formájában. Kombinációs készítmény alkalmazása javasolt, ami légy, szúnyog, kullancs és bolha ellen is jó, mert az utólagos gyógyítás nagyon költséges és nem mindig sikeres. A babesiosisa és a kullancsencephalitis, vagy vírusos agyvelőgyulladás 2-3 nap lappangási idő után nagyon hasonló tünetekkel indul. Mindkettőt bágyadt rosszullét, láz és étvágytalanság, sápadt kötőhártya jellemzi. A babesiosisa ismertetőjegye a kávébarna vagy véres vizelet. Az agyvelőgyulladás a fentiek mellett szédüléssel, bénulással, izom- és ízületi fájdalommal írható még le. Ha a gazdinak van rá lehetősége, akkor szűrést is végeztethet, különösen szívférgességre. Ma már léteznek gyors tesztek laboratóriumban, amelyeket elegendő egyszer kérni. Ezenkívül alkalmazhatunk speciális féreghajtó­­­ tablettákat, amelyek 3 havonta adhatók be – magyarázta az állatorvos.

ÉM-DA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA