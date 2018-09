Ne utazzon a beteg, ha helyben is lehet kezelni

Bodgál Judittal a B.-A.-Z. megyei kórház Önálló Fiziológiai Osztályának vezetőjével és Révészné Lázár Mónika gyógytornásszal a nyiroködéma betegségről beszélgettünk. Ez egy krónikus állapot, a nyirokrendszer leggyakoribb betegsége – mondta el Bodgál Judit. Egyfajta vizenyős állapotot jelent, amelynek során a végtagokon, a törzsön, különböző méretű, tartós duzzanat jelenik meg.

– A nyirok, a testünk szó szerint vett belső környezete. Többek között ez vizet, nyiroksejteket, fehérjéket, anyagcsere bomlástermékeket tartalmaz. A folyadékok elszállításáról a szív felé 70 százalékban a visszerek, a vénák gondoskodnak 30 százalékban a nyirokerek – fejti ki a szakember.

Hígítani

A nyirokrendszer feladata, hogy a szervezetünk folyadékegyensúlyát biztosítsa. Napi 2-3 liter folyadék – víz – fogyasztása ajánlott. A nyiroködémás betegek számára még inkább fontos, hogy hígabbá váljon a testfolyadék és könnyebben tudjon áramolni.

Fontos szerepe van még a szervezet salaktalanításában, méregtelenítésében – teszi hozzá. Nyiroködémának azt az állapotot nevezzük, amikor ez a bizonyos szövet közti folyadék a test valamely részén megreked, és az érintett testrészen ez nyirokpangást, vizenyősödést jelent. Életkortól független, hiszen ha veleszületett ödémáról beszélünk, akkor akár csecsemőkorban jelentkező tünet is lehet. De megjelenhet tinédzserkorban is. A másodlagos nyiroködéma esetében egy történés, betegség hozza a szövődményt – tudjuk meg.

A gyógyítása, illetve nem is mondanám gyógyításnak, mert nem tudjuk megszüntetni a nyirokrendszer károsodását – igazából kezelni tudjuk – mondja el Révészné Lázár Mónika. Lassítani tudjuk a folyamatot. A fizioterápiás osztályunkon évek óta teammunkában foglalkozunk ezen betegekkel. Komplex ödémamentesítő terápia a neve a gyógyító eljárásnak. Képzett gyógymasszőrök végzik ezt a masszást, valamint létezik a fáslizás. Ez gépi kezelés, nyirokkeringést serkentő torna, aminek nagy jelentősége van – sorolja.

Száznegyven szakdolgozónk van itt Miskolcon, három tagkórházban.

A gyógyító team

– Gyógytornászok, gyógymasszőrök, fizioterápiás asszisztensek, nincs olyan szakterület, amit ne tudnánk ellátni. Nem csak mozgásszervi, de belgyógyászati, pszichiátriai kórképek is vannak. De maradva a nyiroködémás betegeknél, 2002-ben alakult meg az osztályunk, és minden szakterületről érkeztek hozzánk betegek. Ezek között természetesen volt nyirok­ödémás beteg is. Akkor szembesültünk azzal, hogy Borsod megyében nem volt komplex kezelésük, Budapestre kellett utazniuk a kezelésekre. Akkor kezdtem el vezetőként azzal foglalkozni, hogy itt is lehetne kezelni őket, ha volna szakember. Mert a főiskolákon sem tanulják az alapképzésben sem a gyógytornászok, sem a gyógymasszőrök. Ez speciális kezelés. Külön tanfolyamon lehet elsajátítani ennek a betegségnek a gyógyító tornáját, masszázsát. Büszke vagyok arra, hogy évek alatt kialakítottunk egy nyiroködémás teamet. Nem kell Budapestre utazniuk a betegeinknek a megyéből. Vagyis a nyirok­ödémás betegek komplex terápiáját tudjuk biztosítani Miskolcon is. – hangsúlyozta Bodgál Judit.

B. Tóth Erika

